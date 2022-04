William Valdés se niega a revelar su orientación sexual y denuncia una campaña de desprestigio en su contra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

William Valdés, una figura muy popular además en las redes sociales, ha recurrido a su canal de YouTube para denunciar una intensa estrategia de descrédito en su contra, la misma que se habría encargado de difundir esta semana en la prensa mexicana su supuesta homosexualidad y su aparente ingreso en una plataforma virtual de solteros con la que conocer a personas del mismo sexo.

En el vídeo que ha publicado en su espacio personal, el presentador de programas como ‘Venga la alegría’ y ‘La academia’ ha querido dejar muy claro que no se pronunciará directamente –y menos por obligación– sobre su orientación sexual, un ámbito muy íntimo del que por ahora solo quiere tratar con aquellos familiares y amigos que gocen de su entera confianza.

“Este es un tema que le da morbo a mucha gente, porque siempre preguntan: ‘¿Cuál es la sexualidad de William?’. Y aquí va mi respuesta: ‘¿Qué pu** te importa?’. Mi sexualidad es mi sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida. Y mi sexualidad yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea ‘non-binary’, sea hetero, sea gay… No te importa. No les importa. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad, lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero, no porque esta gentuza lo decida por mí”, se ha defendido ante sus seguidores.

Mira el video en el minuto 5:05

El también artista y bailarín cubano, quien trabajó varios años en Miami antes de mudarse a la capital mexicana, no ha dudado en acusar a algunos sectores de la prensa nacional de haber tratado de desprestigiar y menospreciar su valor profesional –a base de ataques personales e injuriosos– desde su llegada al país azteca hace tres años.

En su grabación, Valdés ha dejado entrever además que la animadversión que algunos sienten hacia él se debe a su condición de extranjero. “Ahora me pregunto por qué, por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano… Ya sé, pero eso me lo voy a reservar”, ha lamentado en su discurso.

Al margen de su deseo de mantener su ámbito sentimental y sexual en el más estricto secreto, al menos de cara a la opinión pública, William Valdés, de 28 años, no ha tardado en desmentir con rotundidad esa teoría que se está propagando a toda velocidad por los medios mexicanos y las redes sociales. “En mi vida he conocido esta red, y supuestamente yo estoy en esa red para tener sexo con parejas del mismo sexo. Es una mentira que yo estoy en una plataforma buscando pareja del mismo sexo. ¿En qué cabeza cabe que alguien como yo, tan público, esté en una plataforma así?”, ha aclarado sobre un bulo que, entre otras cosas, destila una nauseabunda homofobia por su objetivo de crear “polémica” al respecto.