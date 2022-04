Jefe policial chocó borracho y huyó de la escena en escandaloso pueblo de NJ: su antecesor fue sentenciado por racismo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Brian Pesce, jefe de policía del condado Bordentown en Nueva Jersey, fue acusado de conducir ebrio después de que supuestamente chocó y huyó de la escena, según muestran los registros judiciales.

Pesce fue acusado esta semana de cinco infracciones de tránsito por un accidente sucedido el viernes por la noche. El hecho suma otra escándalo en la autoridad local, pues el anterior jefe policial, Frank Nucera, está programado para comenzar a cumplir una sentencia de prisión de 28 meses por cargos federales de delitos de odio y racismo.

Además de conducir en estado de ebriedad, los cargos con Pesce incluyen conducción imprudente y descuidada, no informar un accidente y abandonar la escena con daños a la propiedad, según el informe. Los documentos no detallaron los daños causados ​​cuando el jefe policial supuestamente chocó un vehículo no oficial contra una camioneta, según ABC News.

NJ police chief charged with drunk driving, allegedly fled crash https://t.co/FLYz6fdQA4 pic.twitter.com/fhW7qfI5GF — New York Post Metro (@nypmetro) April 26, 2022

Pesce, quien ha sido jefe desde 2018, no ha emitido comentarios a la prensa. Su abogado, John Hartmann, confirmó el incidente vial pero declinó detallar al respecto.

El administrador del municipio Bordentown, Michael Theokas, sólo dijo que Pesce “ha sido puesto en servicio restringido hasta nuevo aviso en espera de los resultados de la investigación”.