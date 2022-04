Experta en Recursos Humanos asegura que le negaron un trabajo por “sonreír demasiado” en entrevista de trabajo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Puede haber un sinfín de motivos por los cuales no te quedes con un empleo al que fuiste a una entrevista de trabajo, ya sea porque no cuentas con todo lo necesario para dicho perfil, porque te falta experiencia para desempeñar el puesto, entre otras cosas.

Siempre hay que tener precaución respecto a cómo nos manejamos en una entrevista de trabajo, ya que mucho de ello dependerá que te den el puesto o no; sin embargo, lo que vivió una experta precisamente en Recursos Humanos de Buenos Aires, Argentina, ha dejado a más de uno sorprendidos pues la razón por la que no le dieron un empleo es de no creerse.

María Manuela Fernández, quien es analista de RH, compartió en redes sociales la razón insólita que le dieron unos reclutadores que la entrevistaron para un trabajo y en el que no se quedó: “sonreír demasiado”.

“Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: ‘Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática’ y por esto no me eligieron para el puesto”, compartió la joven en su perfil de LinkedIn.

“Al principio me enojé, pero ahora me río…creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas. Una licenciada que se ríe, que cosa… yo pensaba que se sonríe para la vida y no solo para la foto”, agrego en su texto, el cual se ha vuelto viral.

“Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista”. “No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”, le indicaron.

Sin duda, otros usuarios de esta plataforma le enviaron distintos mensajes, en su mayoría de apoyo, y de cómo muchas veces, los encargados de reclutar empleados para una empresa tienen malos criterios para hacerlo.

