Yankees alcanzan las 8 victorias consecutivas y son el equipo más ganador de MLB junto a los Mets y Cerveceros

Los Yankees de Nueva York se apoyaron en un magnífica labor de Gerrit Cole para blanquear a los Reales de Kansas City 3-0 este sábado, llegar a ocho victorias consecutivas y consolidarse como líderes de la División Este y el equipo más ganador de la Liga Americana.

Con este triunfo, los Bombarderos del Bronx llegaron a 15 en la temporada y se ubican como el equipo más ganador de la MLB, igualando a los Mets de Nueva York y Cerveceros de Milwaukee, quienes tienen la misma cantidad de lauros.

Por otra parte, los Yankees destacan como el equipo con la mejor racha ganadora de Las Mayores, superando a los Marlins de Miami y Cervecero, quienes tienen 7 y 5 respectivamente.

Gerrit Cole le dio el triunfo a los Yankees

El As de la rotación neoyorquina, Gerrit Cole, realizó una gran labor desde la lomita de las responsabilidades, trabajando por espacio de seis innings en los que permitió cinco hits, sin carreras, ponchando a seis oponentes y regalando dos bases por bolas.

Asimismo, el ‘Misil Cubano’ Aroldis Chapman consiguió su quinto salvado de la temporada manteniendo su efectividad inmaculada y sin permitir imparables. Shutout mode activated 🔒 pic.twitter.com/4yHc6l61Th— New York Yankees (@Yankees) May 1, 2022

Entretanto, el venezolano Gleyber Torres y el campocorto Isia Kiner-Falefa impulsaron una carrera cada uno, mientras que la otra llegó por un error del equipo de Kansas City. Izzy gets the job done ✅ pic.twitter.com/6WxZnYt6fa— New York Yankees (@Yankees) May 1, 2022

