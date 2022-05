Ex de Laura Bozzo envía mensaje a talentos de ‘La Casa de los Famosos’: “Si se meten con ella llevan la de perder”

Exclusiva

Directo y sin pelos en la lengua como ella, Cristian Zuárez, ex Laura Bozzo, le envía un mensaje a los talentos que entrarán con ella a ‘La Casa de los Famosos 2’: “Si se meten con ella llevan la de perder”.

A días de que Laura Bozzo se enfrente a un nuevo encierro, pero esta vez no para cumplir o escapar de la ley, sino para entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’, encontramos al cantante y empresario argentino en la inauguración de CMC, un exclusivo gimnasio de boxeo en Miami, en donde promete entrenar todas las semanas, y allí hablamos con él sobre el ingreso de Laura Bozzo, este próximo 10 de mayo, a ‘La Casa de Los Famosos 2’, y no solo le puso tiempo límite, sino que hasta le envía un consejo a los talentos que compartirán con ella el encierro.

–¿Cómo está tu vida, qué estas haciendo?

Cristian Zuárez: Viviendo en Miami, felizmente casado con Adriana Amiel, trabajando, tengo dos motos, que son los barquitos cuadrados, recibiendo mucho turismo de Perú, México, Ecuador, de muchas partes que viene a visitarnos aquí en Miami, y los paseo por toda la bahía, por la isla, y la verdad que me va muy bien con esto, feliz de la vida.

-Tu ex, Laura Bozzo, con quien has compartido un encierro de prisión domiciliaria durante años, ahora se va a encerrar por gusto en ‘La Casa de Los Famosos’ ¿crees que es bueno para ella?

Cristian Zuárez: No estoy de acuerdo, no necesita encerrarse en una casa y mostrar su vida cómo es… Yo creo que no era necesario, pero seguramente ya es algo que ella quería hacer y le deseo lo mejor, pero para mí no es necesario que ya se preste para este tipo de cosas.

-¿Por qué crees que lo hace?

Cristian Zuárez: Yo creo que extraña Telemundo, y capaz para de alguna manera volver a esa casa que la trató tan bien dijo que sí, pero yo creo que ella está para dar mucho más que estar en una casa cerrada con otros talentos, le puedo augurar 2 o 3 semanas más no.

-Tú que viviste ese arresto domiciliario con ella y sabes lo difícil que fue cuando salió, los ataques de pánico, ¿crees que está lista para soportar otro encierro?

Cristian Zuárez: Si estuvo 3 años encerrada, no le va hacer nada estar unos meses, podría aguantarlo tranquilamente y más, porque va a convivir con otro tipo de gente, antes era ella y yo nada más, ahora va a haber como 10 o 12 personas, entonces es más llevadero, pero lo reitero, ella tiene su temperamento, es muy explosiva, y en la primera de cambio que le busquen la vuelta la van a encontrar, y ahí se va a ver una Laura auténtica también porque se va hacer notar seguramente.

–¿De qué se tienen que cuidar sus compañeros de la casa?

Cristian Zuárez: De no molestar, de no meterse con ella, donde se metan con ella llevan la de perder, o sea ella siempre gana.

-¿Cómo está tu relación hoy con Laura? si es que hay relación.

Cristian Zuárez: Sí, tenemos una buena relación, hablamos, me pide consejos, la aconsejo a distancia y le deseo lo mejor, pero nada más, tenemos algo pendiente ahí de trabajar juntos en algún momento, que si se da, si Dios quiere, perfecto, y si no está todo bien, acá no hay ataduras ninguna, simplemente es una amistad que por suerte se pudo lograr con el tiempo y ojalá siga así.

