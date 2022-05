Increíble, mujer de Maryland se va de vacaciones y al volver encuentra a dos intrusos en su cama

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de regresar de unas placenteras vacaciones, una mujer de Maryland se llevó una desagradable sorpresa tras encontrar a una pareja acostada en su cama, que le había robado $49,000 en sus pertenencias, informó la policía.

La policía de Greenbelt, Maryland, detalló que la mujer llegó a casa de su viaje y descubrió que la puerta de su casa estaba dañada y que sacaron sus pertenencias de su apartamento.

“[El residente] localizó a dos sospechosos, un adulto negro y una adulta blanca acostados en una cama, el único mueble que aún quedaba en la casa”, indicaron las autoridades.

De acuerdo con Fox 5, los invasores del hogar le dijeron a la afectada que se habían apoderado de todas sus propiedades y, según los informes, se volvieron agresivos antes de huir de la escena.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por su seguridad, narró el infierno que vivió por esta situación.

“No solo estaban en mi casa, sino que todo en mi casa había desaparecido excepto mi cama porque él detalla cómo amaba tanto mi cama”, expresó. ‘ Y yo soy como ¿quién eres tú? Y dice mi nombre. Es como si no pagaras el alquiler. Soy como ¿de qué estás hablando? Pagué mi alquiler.

Cuando la mujer trató de salir del lugar, el invasor la detuvo.

Él me aborda y yo le digo: “Señor, esta es mi casa, ¿no se ha ido, déjeme irme?”. Él dice: “No, solo digo que no llamaste a la policía. Te voy a dar tu apartamento”, pero le pidió que no llamara a las autoridades.

Mientras el hombre se calmaba, la afectada comenzó a grabarlo de forma secreta.

“Simplemente no podía creer que esto me estaba pasando, lo veo en la televisión”, dijo. “Realmente se apoderaron de mi apartamento y solo estaba tratando de mantener la calma. Pero al mismo tiempo, simplemente no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Llego a casa y, literalmente, dos personas están en mi cama relajándose”, indicó la víctima.

Según la policía, el apartamento de la mujer estaba completamente amueblado antes de que se fuera de vacaciones el 28 de marzo. Le robaron $49,000 en pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a ninguno de los sospechosos involucrados.

Te puede interesar: