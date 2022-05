Karol G iba con la boca abierta cuando le lanzaron todo el contenido del vaso en la cara

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G iba caminando por las calles de el barrio Provenza, en Medellín, ciudad de su natal Colombia, y escoltada por su equipo de seguirdad, cuando una dizque fan la hizo pasar por un, literal, “trago amargo”. La cantante saludaba sonriente al público y jamás pensó que sufriría un ataque entre su gente, pero sí pasó. Karol G iba caminando entre empujones, saludando y por ende con la boca abierta, cuando el primer lanzamiento del contenido que iba en el vaso le fue tirado a la cara, por lo que se puede decir que algo de esto pudo haber entrado en su boca, de lleno.

La reina. @karolg acaba de regalarnos una tarde maravillosa y una boba decidió que era buena idea ECHARLE EL TRAGO EN LA CARA MIENTRAS SE IBA. pic.twitter.com/lmkyLLv8i6 — Te Amo Lio Messi. (@__feminasty) April 30, 2022

Chisme No Like compartió el video que se ha viralizado, también, y lo ha explicado bien en sus redes sociales: “En medio de un tumulto de fanáticos una mujer arrojó bebida a la cantante, sin motivo alguno. Uno de los hombres de su equipo de seguridad se percató del asunto, y empujó a la agresora con su brazo para alejarla de la cantante”.

Se cree que la mujer le lanzó cerveza en la cara, y se desconocen las razones. Algunos creen que puede que sea fan de Anuel AA o quién quita, tal vez de Yailin La Más Viral. En las redes apareció una mujer de nombre Kim que dice haber sido la responsable del hecho, pidió disculpas y dice no ser fan de Anuel AA ni de su actual pareja. Sólo dice que no le lanzó licor a La Bichota. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Rechismes compartió la imagen del mensaje de la supuesta mujer que se ha hecho cargo del incidente. Dice, en su escrito, que lanzó agua y dijo ser fan de Karol G: “Me emocionó un poco y aventé agua. Sí es una falta de respeto y pido disculpas a todos, y especialmente a la cantante. Todos cometemos errores. Mil disculpas”. Sea como sea, y diga lo que diga, para muchos sus actos la hacen ver más como una atacante que como una fan o admiradora fie. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

