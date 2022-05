Mujer que le arrojó una bebida en la cara a Karol G aclaró lo sucedido en el evento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Karol G, volvió a protagonizar un momento viral porque al estar caminando en medio de la multitud con personas que apoyan su trabajo, una de ellas le arrojo algo en la cara y es que algunos presumen que pudo haber sido una cerveza.

El momento se registró cuando la colombiana se presentó en Provenza, Medellín, para ofrecer un concierto. En uno de los videos que se hizo viral se pudo observar que ella iba en el medio de un cordón de seguridad, aún así, la mujer no lo tomó en consideración y burló a los escoltas que estaban ahí para echarle un líquido a Giraldo.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales y los fanáticos se manifestaron al respecto, al mismo tiempo que muchos de ellos manifestaron su molestia al considerar que no fue un comportamiento acorde a la intérprete de ‘Ay Dios Mío’.

Acusada se defiende

Tras lo sucedido, una mujer de nombre Kím comentó una publicación en la red social Instagram y es que aprovechó para aclarar lo que pasó y quiso dejar claro que las personas hablan sin siquiera saber lo que realmente sucedió en dicho momento.

Kím también le ofreció disculpas a la cantante colombiana, al mismo tiempo que ella aclaró que en ningún momento le lanzó una cerveza, pues dijo que eso era agua y lo hizo fue de la emoción pero que en ninguna circunstancia fue hecho con mala intención.

Reveló que no fue mandada a hacer el bochornoso momento que quedó grabado y se ha hecho viral en el mundo. Además, explicó que no es fanática ni de Anuel AA, ni tampoco de Yailin La Más Viral. Por ello, hizo énfasis en que asistió al evento para poder disfrutar de la música de la intérprete de ‘Provenza’. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

“Qué pena con ustedes, pero las cosas no son como aparentan ser, empezando porque la bebida no era alcohol. Ni mucho menos soy fans de ningún Anuel, ni de Yailin. Claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañia de Karol G. Me emocioné un poco y aventé agua. Sí, es una falta de respeto y le pido disculpas a todos y especialmente A LA CANTANTE, todos cometemos errores, mil disculpas”, fue el mensaje que publicó Kim.

Te puede interesar:

· Karol G graba su nuevo proyecto musical en Lanzarote, Islas Canarias

· ¿Qué es Provenza? Este es el significado de la más reciente canción de Karol G

· ¿Indirecta para Anuel AA? Karol G aseguró que es “un polvito difícil de reemplazar”