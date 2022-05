MET Gala 2022: Kim Kardashian perdió 16 libras para entrar en el vestido de Marilyn Monroe

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kim Kardashian lució absolutamente hermosa en la MET Gala 2022 cuando apareció enfundada en el famoso vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle al presidente John F. Kennedy en 1962.

Sin embargo, la fundadora de KKW Beauty reveló que tuvo problemas cuando tomó posesión del vestido diseñado por Bob Mackie, pues se dio cuenta de que no era exactamente de su talla.

El detalle aquí fue que, aunque ambas comparten la misma figura curvilínea, Marilyn estaba más delgada que Kim, entonces esta última tuvo que perder 16 libras en las últimas tres semanas para poder entrar en el vestido.

“El vestido fue transportado por guardias y tuve que usar guantes para probármelo. Siempre pensé que era extremadamente curvilínea. Me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde era más pequeña. Entonces, cuando no me quedaba bien, quería llorar porque no se puede cambiar“, dijo Kim para Vogue en el evento.

Fue entonces cuando Kardashian hizo su misión de encajar en el vestido y a pocos meses de la gala inició una estricta dieta.

“Fue todo un desafío. Era como prepararse para un papel. Estaba decidida a encajar” Kim Kardashian

“Era esto o nada. Usaba un traje de sauna dos veces al día, corría en la caminadora, eliminaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias. No me moría de hambre, pero era muy estricta“, detalló.

El vestido color carne adornado con cristales había sido almacenado en una bóveda con temperatura controlada y se vendió por casi $5 millones en una subasta ganada en 2016 por el museo Ripley’s Believe It or Not, que se lo prestó a Kim Kardashian para la MET Gala.

Parte de la leyenda que rodea el vestido de Monroe es que tuvieron que terminar de coserlo sobre su propio cuerpo y no podía usar ropa interior debajo. Estaba tan apretado que parecía tener problemas para caminar durante su actuación de 1962. Kardashian encontró dificultades similares en la alfombra roja, donde se le vio subiendo las escaleras arrastrando los pies con cuidado, con la ayuda de su novio Pete Davidson.

La gala del MET se ha convertido en una de las citas más importantes en la agenda social de Kim Kardashian desde que acudió por primera vez al evento en 2013 del brazo de su entonces esposo Kanye West.

En la actualidad ella ha pasado de ser una mera acompañante a convertirse en una invitada habitual, y se toma muy en serio la cita organizada por Anna Wintour, tanto que demostró que está dispuesta a sufrir por la moda.

