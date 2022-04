Kanye West vuelve a abordar sus problemas familiares con Kim Kardashian en dos nuevas canciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kanye West volvió a abordar sus problemas familiares en su música. El rapero, de 44 años, hizo referencia a su controvertido divorcio de Kim Kardashian, en los temas ‘Dreamin of the Past’ y ‘Rock N Roll’, que realizó para el nuevo álbum de estudio de Pusha T, ‘It’s Almost Dry’, que se estrenó este viernes, 22 de abril.

En ‘Dreamin of the Past’, West, que comparte con Kardashian a sus hijas North, de 8 años, y Chicago, de 4, y a sus hijos Saint, de 6, y Psalm, de 2, rapea lo siguiente: “Nacido en el pesebre, hijo de un extraño… Cuando papá no está en casa, la familia está en peligro“.

Luego, en ‘Rock N Roll’, una colaboración en la que también participa Kid Cudi, West dice: “No he venido a recoger a los niños para buscar pelea”, aparentemente en referencia a su acuerdo de custodia compartida con la empresaria, de 41 años.

En marzo, West expresó su frustración ante la situación familiar que vivía con Kardashian cuando compartió una foto en Instagram de la mochila de North adornada con tres pins, uno de un extraterrestre, otro de la cara de la fundadora de SKIMS y otro de la cara de West, con el mensaje: “Esto estaba en la mochila de mis hijas cuando me ‘permitieron’ verla la semana pasada. Esta es la razón por la que lucho duro por mi familia. Voy a proteger a mi familia a toda costa“, escribió.

En un comentario que después fue eliminado, Kardashian le pidió a West que parara con esa narrativa: “Acabas de estar aquí esta mañana recogiendo a los niños para el colegio”, escribió.

La reina de los realities shows solicitó el divorcio de West en febrero de 2021 tras siete años de matrimonio. En octubre pasado comenzó una relación con el comediante de ‘Saturday Night Live’, Pete Davidson, con quien hizo oficial su relación en Instagram el 11 de marzo, más de una semana después de ser declarada legalmente soltera.

Después de que comenzaran los rumores de romance sobre la pareja, West comenzó a hablar mal de la socialité y su nuevo novio. A finales de marzo, se enfrentó a las reacciones de rechazo derivadas de un video musical para su canción, ‘Eazy’, con el también rapero The Game, que parecía mostrar a Davidson, de 28 años, secuestrado, atado y enterrado vivo por West.

A principios de este mes, Kim Kardashian reveló durante una aparición en el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’, de Dear Media, que, si bien dejó de hablar temporalmente con West después de que ella solicitara el divorcio, ahora están en mejores términos.

“Siempre seremos familia, siempre vamos a tener mucho amor por nuestros hijos. Ambos amamos el tiempo que pasamos juntos. Creo que siempre tendremos eso y siempre lo apreciaremos. A veces no funciona por las razones que sean, pero pase lo que pase, siempre pienso en los momentos positivos”, dijo.

