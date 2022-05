Ricardo Arjona dice que su disco “Animal Nocturno” le salvó la vida y los Lakers se lo recordaron

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Cuando los Lakers te prestan su cancha, te regalan su camiseta y escriben en ella el nombre del disco que te salvó la vida. Que más se puede pedir. Cosas que pasan”, escribió Ricardo Arjona en Instagram. Recordemos que este disco al que hace alusión la camiseta que le entregaron Los Lakers, es el cuarto álbum de estudio que grabó el cantautor guatemalteco.

Ricardo Arjona está de gira por Estados Unidos. El primero de mayo se presentó en Los Ángeles, y después de lo que pasó en Texas, todos estaban pendientes sobre la posibilidad de un nuevo desnudo entre los asistentes. Pero esta vez Ricardo cantó su famoso tema “Desnuda” sin incidentes. Eso sí, nos consta que el que se desnudó fue él. No desnudó el cuerpo sino el alma, porque quiso conectar con su público y a ellas les dijo que él como muchos otros hombres era también un mentiroso. Sobre esta anécdota lee aquí.

El cetroaméricano se presentó en el Crypto.com. Recinto que antes se conocía como El Staples Center, la casa de Los Lakers. Ahí pusó en escena su “Blanco y Negro Tour”, ahí, sabemos que Arjona habló mucho, tal vez porque la pandemía lo había alejado de su público, tal vez por la nostalgia que tenía de volver al escenario. Tal vez porque se está recuperando de un problema con su garganta y su voz. Tal vez porque tuvo COVID durante los inicios de su gira en Europa, tal vez porque tenía ganas de comunicarse con su público no sólo a través de la música. Tal vez porque así se acompañó a sí mismo con ellas, para no estar sólo. Y digo con ellas, porque como siempre entre los asistentes, la mayoría eran mujeres.

Ricardo Arjona tiene actualmente 58 años de edad. Y desde siempre ha sido el blanco de muchas críticas, por su música y su lírica. En entrevistas pasadas se le puede escuchar al guatemalteco reflexionar sobre estos temas. Y él mismo dice que si no gustas de su música, pues no lo escuches.

Él también ha admitido en entrevistas con Jaime Bayly, por ejemplo, que algunas de sus canciones se parecen, pero a veces parece que no basta con que el cantante admita lo que otros quieren que diga. Parece que prefieren que se fustigue.

Sin embargo, las críticas no lo han detenido. Las críticas no han podido con su carrera y Arjona sigue creando música que lo llena de orgullo a él y a sus fans. Parece que aún cuando Ricardo Arjona tiene 58 años de edad, su carrera no está en vistas de terminar. Al contrario, el público siempre le va a pedir más minutos a Ricardo Arjona. View this post on Instagram A post shared by Tomás Calle (@tommycallenyc)

