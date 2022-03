Ricardo Arjona logra sold out en su gira norteamericana “Blanco y negro”

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona está a unas horas de comenzar una gira con 32 paradas en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para darle vida a su álbum “Blanco”, de 2020, y a “Negro”, anunciado para este año y que incluirá 14 canciones inéditas.

“Blanco y negro” arrancará este jueves, 24 de marzo, en Albuquerque, Nuevo México, y Arjona ya consiguió el cartel de “localidades agotadas” para los conciertos en Phoenix y Tucson, ambas en Arizona, donde ofrecerá los dos siguientes recitales de un tour que se extenderá hasta el 12 de junio.

Arjona recorrerá la geografía norteamericana, donde por lo menos ya tiene doce conciertos completamente vendidos, tras una gira por Europa con sus discos “Blanco” y “Negro” bajo el brazo, en especial en España.

El cantautor publicó, además, a fines de febrero el libro “Blanco y Negro”, un proyecto en el que aborda “su niñez, su adolescencia, los momentos que lo llevaron a la composición”, de acuerdo con un comunicado de sus representantes.

Es “su testimonio de cómo se hizo ‘Blanco y Negro’ y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en Londres para la realización de uno de los proyectos más grandes de su vida”, menciona la nota.

El tour “Blanco y negro” hará paradas en Dallas, Houston, Laredo, El Paso y Mcallen, en Texas; San José, Fresno, Sacramento y Los Ángeles, en California; Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami, en Florida; Atlanta, Nueva York, Boston, Chicago, Salt Lake City, Seattle, Washington Dc, Charlotte, en Carolina del Norte, Toronto, y San Juan, en Puerto Rico, entre otros.

La compañía Loud and Live de Miami, que produce esta nueva gira del multipremiado cantautor, de 57 años, destacó que más de un millón y medio de personas vieron en vivo la gira anterior de Arjona, “Circo Soledad”, y más de 3 millones de personas presenciaron “Hecho a la antigua”, el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana y por el que está nominado a un premio Grammy.

“Desde sus letras icónicas, hasta su distintiva voz, este verdadero hombre renacentista ha trascendido las fronteras de su Guatemala natal para convertirse en un ícono universal de la música”, dijo Nelson Albareda, director general y fundador de Loud and Live, en el comunicado con el que se anunció el año pasado la gira norteamericana de Arjona. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Sigue leyendo: VIDEO: ¡Nadie lo reconoció! Ricardo Arjona se puso a cantar dentro del metro de Nueva York, pero pasó desapercibido

– Jared Leto y la hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona, están en juntos en México

– Ricardo Arjona le dedicó un mensaje a su esposa por su cumpleaños muy a su estilo