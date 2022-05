Sebastián Zurita revela lo que le faltó decirle a su mamá, la gran actriz Christian Bach

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace algunos días, Sebastián y Emiliano Zurita participaron en una dinámica en la que aseguraron que pudieron expresarle todo lo que querían a su madre, Christian Bach, antes de que falleciera hace casi tres años; sin embargo, ahora el mayor de los hermanos se arrepiente de sus declaraciones.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor confesó que, aunque pudo platicar con la fallecida actriz de muchos de sus nuevos proyectos profesionales y le ha dedicado todos, hubo uno en especial del que ella no logró enterarse.

“Cuando hice el casting de “The Lost Flowers Of Alice Heart” fue chistoso porque me llegó cuando estaba terminando muchos proyectos. Al principio yo no quería hacerlo, pero era una oportunidad que busqué durante mucho tiempo. Ya no le pude decir a mi mamá que me quedé en el proyecto, pero sé que lo sabe”, dijo Sebastián.

El protagonista de la serie “Cómo Sobrevivir Soltero” también recordó cuando trabajó con su madre en “La Impostora” y reveló que, al ser toda una apasionada de la actuación, Christian lo regañaba cuando se daba cuenta de que no se sabía sus diálogos.

