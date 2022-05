La sencilla rutina con la que Rebel Wilson transformó completamente su cuerpo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rebel Wilson saltó a la fama en la película de 2012 ‘Pitch Perfect’ dando vida a una joven llamada Amy, que se autoproclamaba audazmente “la mejor cantante de Tazmania, con dientes” y que presumía de sus movimientos de “baile de sirena”. Desde entonces, no ha parado de hacer reír a todos sus seguidores e incluso a quienes no lo son tanto.

La actriz se ha consolidado como una de las mayores estrellas de comedia gracias a su trabajo en ‘How to be Single’, ‘The Hustle’ y ‘Isn’t It Romantic’, sin olvidar las dos secuelas de su primer gran éxito cinematográfico. Sin embargo, en el último año ha llamado la atención por una razón que no tiene nada que ver con su carrera: su increíble pérdida de peso, que la ha hecho sentir “mucho más saludable”.

Rebel siempre ha tenido cuidado de recalcar que su salud fue la razón por la que se sometió a un cambio de vida radical a raíz de una llamada de atención de su médico, que le explicó que tendría más posibilidades de ser madre si mejoraba su estado físico antes de iniciar el proceso para congelar sus óvulos.

Anteriormente, Rebel había confesado que sufría de “alimentación emocional” y que sabía que tenía que aprender a quererse a sí misma y a comer bien en una intervención en el programa de entrevistas de Drew Barrymore.

“Durante los últimos años he estado tematizando mis años, así que tuve el Año de la Diversión, el año pasado tuve el Año del Amor y este año me dije: ‘Va a ser el Año de la Salud’. Acabo de cumplir los 40 en marzo y nunca me centré realmente en mi salud, lo cual era probablemente obvio. Comía por estrés, por sobrecarga”, dijo.

En noviembre, Rebel reveló que solía consumir hasta 3,000 calorías “la mayoría de los días” antes de cambiar a una dieta rica en proteínas a base de pescado y pechuga de pollo. Para perder peso, la actriz asistió a un retiro orientado a la salud en Austria, que la motivó a centrarse en su objetivo. Esta experiencia también le enseñó a eliminar “todas las sustancias tóxicas de todas las formas posibles”, según explicó en una entrevista con la revista Shape.

A partir de entonces, Rebel aprendió que “caminar con moderación es la mejor manera de perder la grasa corporal innecesaria” y un especialista le aseguró que el ejercicio no debe ser obligatoriamente de alta intensidad, porque moverse una sola hora al día puede marcar una gran diferencia.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes”, confesó a InStyle. “Quizá debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, y no 40. Pero el viaje de cada uno es diferente y no es una carrera o una competencia”.

Rebel siempre se ha sentido segura de sí misma, con cualquier talla o peso, pero sí le llama la atención la forma en que ha cambiado cómo la tratan los demás: “A veces, cuando era más grande, la gente no me miraba dos veces, y ahora que estoy en buena forma, se ofrece a llevarme las compras al auto y a abrirme las puertas”, añadió en una entrevista a ‘The Morning Crew con Hughesy’.

