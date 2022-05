Khloé Kardashian confiaba en un futuro esperanzador con Tristan Thompson antes de su última traición

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Antes de que Tristan Thompson se viera obligado a reconocer que había concebido un hijo con la entrenadora personal Maralee Nichols, fruto de la enésima infidelidad perpetrada en el marco de su relación con Khloé Kardashian, la celebridad afrontaba con ilusión y esperanzas renovadas el momento tan estable y satisfactorio en el que, en octubre de 2021, se encontraba supuestamente su relación sentimental con el deportista.

De hecho, las cámaras del nuevo reality de la televisiva familia, ‘The Kardashians’, captaron en esa época el entusiasmo con el que la hermana de Kim Kardashian hablaba sobre su entonces pareja, con quien había protagonizado una sorprendente reconciliación una vez perdonadas las traiciones previas del astro de la NBA. Khloé confiaba en que la armonía familiar se restauraría por completo solo unas semanas antes de que cayera la enésima bomba informativa sobre las transgresiones sentimentales del jugador de baloncesto.

“Estamos muy bien, nos encontramos en una etapa muy buena. Hemos vuelto hace poco y él ha estado acudiendo a terapia. Ha habido mucho esfuerzo por su parte“, explicaba Khloé en una secuencia que ha visto la luz ahora. La diseñadora también alababa a Tristan por sus dotes como progenitor de la pequeña True, nacida en abril de 2018. “Es un gran padre. A True le encanta tener sus rutinas con sus dos padres, adoro ver la felicidad en su rostro”, señalaba.

En un relato que ahora cobra un significado totalmente diferente sobre el carácter y la actitud de Tristan, la estrella televisiva elogiaba a su entonces pareja por demostrarle que estaba cambiando no solo con palabras sino también con hechos, lo que había reforzado su “fe y esperanza” en un futuro idílico. “Me está mostrando todo el esfuerzo que está haciendo… Me encanta que no sea mera palabrería. No es que me crea todo lo que me dice, es que me lo está enseñando. Tengo mucha fe y esperanza en nuestro futuro”, se sinceraba.

