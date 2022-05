NYC no reestablecerá mandatos de máscara y prueba de vacuna pese a alerta media por aumento de contagios COVID

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El COVID-19 está creciendo nuevamente en la Ciudad de Nueva York, lo que obligó a las autoridades de salud a cambiar el nivel de alerta de nivel “bajo” a “medio”, con un aumento de más del 60% en los contagios, con respecto al mes pasado, y un promedio diario de casos de 2,599 en toda la Gran Manzana. Las muertes contrariamente se han reducido y se estiman en 2 casos diarios.

A pesar de que el panorama no luce tan dramático como la primavera del 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus, y las muertes se contaban por cientos, ni todavía como en enero pasado, el llamado del alcalde, Eric Adams, expertos médicos y organismos de salud es no confiarse ni bajar la guardia.

Y aunque el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dr. Ashwin Vasan, insiste en que se ejerza aún más precaución que en las últimas semanas, recomendando especialmente el tapabocas, por ahora han sido claros en que no se reestablecerán mandatos como el uso de máscaras en espacios interiores y la exigencia de pruebas de vacunación en negocios, gimnasios y cinemas.

Así lo reafirmó este martes el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad (DOHMH), que abogó a los neoyorquinos para que pongan su grano de arena en la protección de todos contra el COVID y evitar un eventual repunte de contagios.

“La salud pública no se trata solo de mandatos. Hay un papel importante para la educación y la cooperación pública. Los mandatos, que ya no están vigentes, No se están restableciendo en este momento, pero estamos observando los números de cerca y manteniendo todas las opciones sobre la mesa”, advirtió Pedro Frisneda, vocero del DOHMH.

El llamado a los neoyorquinos también incluye hacerse la prueba de COVID-19 antes y después de asistir a reuniones, si presenta síntomas y ante todo continuar con la vacunación y las dosis de refuerzo, pues aun existe un 13% de la población sin inmunizarse, y solo el 37% se ha puesto la tercera dosis de Pfizer y Moderna y la segunda de Jansen.

Las autoridades de salud han advertido que el objetivo es que todos los neoyorquinos cooperen y hagan su parte en las semanas venideras, a fin de volver a reducir el nivle de alerta COVID a nivel bajo y reducir los contagios diarios.

“Para protegerse a sí mismos y a los más vulnerables, todos los neoyorquinos deben tomar capas adicionales de reducción de riesgos. Recomendamos ejercer aún más precaución de la que podría haber tenido en las últimas semanas como el uso de máscaras en entornos públicos interiores. Incluso en entornos de máscara opcional, recomendamos encarecidamente el uso de máscaras”, destacó Frisneda.

“Si no está vacunado o tiene un alto riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID-19, o si trabaja, vive o interactúa con personas de alto riesgo, tome precauciones adicionales (por ejemplo, evite entornos interiores y exteriores llenos de gente)”, agregó el vocero del DOHMH. pero sobre todo, vacúnese o póngase la dosis de refuerso si es elegible y aún no lo ha hecho”.

Y sobre lo qué hará la Ciudad para convencer a la gente de que la pandemia no ha terminado, y que urge poner en práctica las recomendaciones de salud, las autoridades municipales insisten en que siguen adelantando campañas multilingües, multimedia y en toda la ciudad para llegar a todos los neoyorquinos con el mensaje de que la pandemia no se ha ido. Asimismo, instan a que quienes den positivo en las pruebas, soliciten tratamiento disponible que existe en la ciudad.

El alcalde, Eric Adams, quien recientemente se recuperó de COVID-19, se ha sumado al mensaje e instó a que los neoyorquinos hagan uso de las vacunas, pues es la llave más segura para mantenerse protegidos contra una enfermedad grave o incluso la muerte.

“Las vacunas y las dosis de refuerzo funcionan. Yo solo tenía un cosquilleo en la garganta. Pude hacer ejercicio por la mañana. Sin pérdida de aliento y sin condiciones más que eso, y creo que debemos reconocer lo que sucedió, usando mi caso como estudio de caso”, dijo el Alcalde. “Les digo a los neoyorquinos que tomemos las medidas de precaución necesarias: usen sus máscaras, háganse la prueba, vacúnense, recupérense y así podremos capotear esta tormenta”.

Los contagios diarios ya superan los 2,599 en Nueva York, y es Manhattan el de mayor reporte de casos

Actualmente y de acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, el condado con mayor registro de contagios es Manhattan, seguido por Staten Island, Queens y Brooklyn. El condado con menor porcentaje de infecciones nuevas es El Bronx, con un 50% menos que Manhattan.

Juan Rodríguez, quien desde hace dos días se ha sentido con síntomas similares a los que tuvo en diciembre pasado cuando se contagió de COVID, se mostró de acuerdo con el llamado de las autoridades a que se retomen con más fuerza protocolos de seguridad, como el uso de máscaras, pero consideró que sería oportuno que la Ciudad lo ordene como un mandato.

“En momentos en que los casos suben es necesario que haya una sola unidad de mensaje para que la gente más inconsciente obedezca, pues el problema es que los casos siguen subiendo y aunque piden que la gente use máscaras y se cuide más, no hay una orden directa sobre el tema, y muchos no van a hacer caso y eso nos va a afectar a todos, pues en pocas semanas vamos a volver a estar viendo filas largas como en enero”, dijo el joven colombiano.

La variante ómicron y sus subvariantes son las responsables de más del 90% de los contagios actuales en la Gran Manzana, al igual que las encargadas de impulsar el aumento en los casos.

Sobre la subvariante BA.2.12.1, que de acuerdo a datos de los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) está ya en el 70% de casos en todo el estado Nueva York, las autoridades de salud municipales siguen haciéndole seguimiento, pero por ahora consideran que en la Gran Manzana la mayoría de los casos son producto de la subvariante BA.2.

“Estamos en busca de variantes y subvariantes a través de nuestra secuenciación de laboratorio”, dijo el Departamento de Salud. “Sin embargo, sin importar la variante, las recomendaciones sobre pruebas, uso de máscaras y prevención para ayudar a mantener seguras a nuestras familias siguen siendo las mismas”.

El cambio en la alerta en la Ciudad de Nueva York surge en momentos en que los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la subvariante nueva de ómicron parece aún más contagiosa.

Datos preliminares señalan que la BA.2.12.1, puede ser hasta un 27% más contagiosa que la BA.2, que a su vez presentó mayor virulencia que el omicron original.

Cifras de los CDC muestran que en Nueva York la nueva subvariante es responsable de la mayoría de contagios, mientras que a nivel nacional sigue siendo BA.2., la que en la Gran Manzana parecíá reinar en los nuevos casos positivos, al menos hasta mediados de abril pasado.

A pesar de que la subvariante representa mayor nivel de contagios, la buena noticia, por ahora, de acuerdo a informes de los CDC es que no hay muestra de que genere enfermedad más grave o que la vacuna contra el COVID no actúe con eficacia contra ella.

Datos sobre el COVID-19 en NYC

6.48% es el promedio diario de contagios de los últimos 7 días

6.65% es el promedio de contagios diarios del último mes

60% han aumentado los contagios diarios en el último mes

2,599 contagios reportados diarios actualmente

2,278 contagios diarios es el promedio del mes

2,210 casos era el promedio la semana pasada

1,600 casos diarios era el promedio hace menos de un mes

2 muertes diarias es el promedio de decesos

40 hospitalizaciones por COVID diarias

Manhattan es el condado con mayores contagios diarios, seguido por Staten Island, Queens y Brooklyn

El Bronx es el condado con menos contagios diarios, con la mitad de casos de Manhattan

13% de los neoyorquinos sigue sin vacunarse

37.6% de los vacunados tiene la dosis de refuerzo

90% de los casos hasta medidados de abril eran producto de la variante Omicron

52% de la subvariante de Omicron eran BA.2

48% de Omicron original u no BA.2.

70% de contagios en el estado son según los CDC producto de BA.2.12.1

