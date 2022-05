Canelo Álvarez lució un llamativo color rosa en su atuendo para el pesaje frente a Dmitry Bivol [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La suerte está echada y en Las Vegas se vivirá uno de los combates más esperados del año. Este viernes se realizó el pesaje de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Dmitry Bivol para calentar la velada del sábado, todo salió OK en la báscula y el mexicano está listo para un nuevo KO.

Saúl sorprendió a todos con un atuendo bastante llamativo en la ceremonia que fue patrocinada por la marca de coñac Hennessy. Vistió un conjunto estilo cebra pero con tono rosa y negro de la marca Dolce & Gabbana.

Canelo pesó 174.4 libras y las dio con facilidad por venir de las 168 libras. Y tras dar con el peso estipulado, asestó su frase revolucionaria: “Nos vemos este sábado y ¡qué viva México, cabrones!”.

Canelo gets the crowd going 🔥



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucafv worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/Pby9Mmboc4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2022

#Canelo y Bivol dieron el peso y ahora sí todo está listo para la pelea



El mensaje del mexicano a los fans en Las Vegas 😁🇲🇽 #CaneloBivol pic.twitter.com/Frgfl28kuW— Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) May 6, 2022

“Me gustan este tipo de retos, esperen todo de mí como siempre. Traté de dar lo mejor de mí en el ring y ganaremos. Los aficionados me hacen sentir bien y me hace motivarme (…) Me siento muy bien y contento de representar a mi país”, remató el mejor libra por libra del mundo.

Mientras tanto, el campeón WBA del peso semipesado Dmitry Bivol, pesó 174.6. “He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer un buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después”, declaró el ruso.

Canelo ya ganó todo lo que estaba en juego en el peso supermediano y ahora subió al semipesado para afirmar que su leyenda en este deporte será para la eternidad.

