Batacazo en el Kentucky Derby: Venezolano Sonny León lideró a un caballo inscrito a última hora y ganó la carrera con insólita remontada [Video]

La carrera de caballos más importante de Estados Unidos, el Kentucky Derby, se celebró este sábado y trajo consigo una de las más grandes emocionantes que se recuerden en la competencia al ver como el jinete venezolano Sonny León rematara con Rich Strike en los últimos 100 metros y ganara el ansiado trofeo.

Rich Strike y Sonny León se unieron para superar al favorito Epicenter y lograr el segundo mayor batacazo en la historia del Kentucky Derby, esto en cuanto a las casas de apuestas (80-1).

Anteriormente, en 1913, el caballo Donerail prometía pagar un total de 91-1 también según las quinielas principales y terminó conquistando la carrera.

Lo curioso es que Rich Strike originalmente no estaba en el cronograma de caballos que iban a participar en el Kentucky Derby; se ganó su derecho a competir este viernes en horas de la mañana en reemplazo de Ethereal Road, que fue eliminado.

The overhead view makes Rich Strike's comeback for the upset @KentuckyDerby win look even more incredible. 😮 #KyDerby | @ChurchillDowns pic.twitter.com/iDfkGVZS0O — NBC Sports (@NBCSports) May 8, 2022

En declaraciones para NBC Sports, el entrenador Eric Reed comentó que “se suponía que no debemos estar aquí”, dejando en claro que la sorpresa también fue para todo el equipo alrededor de Rich Strike.

Tras Rich Strike y Epicenter estuvo el ganador del Toyota Blue Grass Stakes, Zandon, quien llegó tercero.

El resto de competidores se completó con Simplification, Mo Donegal, Barber Road, Tawny Port, Smile Happy, Tiz the Bomb, Zozos, Classic Causeway, Taiba, Crown Pride, Happy Jack, Messier, White Abarrio, Charge It, Cyberknife , Pionera de Medina y Summer Is Tomorrow.

La victoria de Rich Strike fue la segunda en ocho aperturas, siendo el otro triunfo en Churchill Downs el pasado mes de septiembre.

De esta manera, el venezolano Sonny León igualó lo hecho en 1971 por su compatriota Gustavo Ávila quien lideró a Cañonero para ganar el Kentucky Derby. That feeling when you just WON THE KENTUCKY DERBY!@KentuckyDerby | #KyDerby pic.twitter.com/ZEpwJyau6H— NBC Sports (@NBCSports) May 7, 2022

