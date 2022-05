“Esto no se va a quedar así”: Canelo Álvarez quiere la revancha y Dmitry Bivol se la acepta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El ruso Dmitry Bivol se metió en la casa del lobo y en ningún momento se dejó intimidar. De hecho, el único lobo en Las Vegas fue él con sus rectos de derecha a la cara del Canelo Álvarez, que falló en su intento de ser campeón semipesado de las 175 libras de la WBA.

Bivol no perdió su plan de pelea en ningún momento, no cayó en provocaciones ni se abrumó por el espectáculo previo y le gritó a los mexicanos un feliz 5 de mayo tras los 12 asaltos. Al final, ganó por decisión unánime porque los tres jueces dieron 115-113 en las tarjetas.

“Gracias a todo el mundo por venir. Felíz 5 de mayo. Yo creo que me probé hoy que soy el mejor y mantuve mis cinturones”, declaró el ruso de 31 años de edad.

El tapatío Canelo Álvarez sufrió el jab constantemente de Bivol y se frustró. Luego reconoció al campeón y al preguntarle por la revancha fue enfático: “Esto no se queda así, quiero una revancha”.

Enseguida le preguntaron a Bivol sobre aceptar la revancha y no se achicó: “No hay problema, vamos a hablar. Yo quería esta pelea desde hace mucho tiempo, quería esta oportunidad y estoy listo para la revancha”. "Thank you @EddieHearn, sorry I broke your plans with Gennady Golovkin" 🙃#CaneloBivol pic.twitter.com/HBIKLJK8fi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Tras 20 peleas disputadas, el ruso Dmitry Bivol mantiene su invicto más 11 triunfos por la vía del nocaut. Es el amo y señor de la división del peso semipesado de la WBA. Su cinturón lo ha defendido con éxito desde 2017 y anhela unificarlo.

