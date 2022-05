Paris Hilton dice que el uso excesivo de filtros y aplicaciones de edición puede ser “tóxico” para los jóvenes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Paris Hilton ha hablado sobre los cambiantes estándares de belleza de las redes sociales durante una entrevista con ‘The Sunday Project’.

La heredera de 41 años, que tiene casi 19 millones de seguidores en Instagram, dijo que el uso excesivo de filtros y aplicaciones de edición en la sociedad actual puede ser “tóxico” y perjudicial para los jóvenes.

“No puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y tener que usar los filtros todo el tiempo“, dijo Paris a la presentadora Lisa Wilkinson. “Creo que no es bueno para la mente de alguien a esa edad“, añadió.

Paris saltó a la fama tras protagonizar el reality show ‘The Simple Life’ de 2003 a 2007, junto a quien entonces era su mejor amiga, Nicole Richie.

Después, se dedicó a la actuación y al canto y firmó generosos contratos de patrocinio de ropa y perfumes antes de establecerse como DJ.

En su documental de YouTube, ‘This Is Paris in 2020’, la socialité insistió en que había creado el personaje de “Paris Hilton” para ganar fama y construir un imperio empresarial multimillonario.

Cuando se le preguntó si creía que la gente la “subestimaba”, Paris dijo a Lisa: “Si no me conocen, definitivamente. He interpretado ese personaje de ‘The Simple Life’ durante tanto tiempo en el ojo público. Me gusta que me subestimen. Me encanta demostrar que la gente se equivoca. No soy una rubia tonta, sólo soy muy buena fingiendo serlo“.

