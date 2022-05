Pepe Aguilar ignoró públicamente al compositor con el que su hija salió besándose en unas fotos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Gussy Lau, vuelve a ser nombrado por los medios de comunicación después del escándalo en el que se vio envuelto. En esta ocasión se trata de un desplante que le hizo Pepe Aguilar luego que él le diera repost a una publicación del cantante.

El cantautor le respondió o en algunos casos colocó los reposts de las personas que lo mencionaron por el estreno de su nuevo disco llamado “A la medida”, este no fue el caso con Gussy Lau, hecho que llamó la atención de las distintas redes sociales, pues hace aproximadamente un mes el mencionado compositor se vio envuelto en un blanco de críticas con Ángela Aguilar.

“Señores y señoras la hora ha llegado, mi nuevo disco inédito enteramente ranchero está disponible en todas las plataformas musicales, espero que disfruten #ALaMedida tanto como yo al crearlo”, escribió Aguilar en la red social Instagram.

Además, el cantante agradeció luego de haber aparecido en el Times Square en Nueva York, Estados Unidos. Al mismo tiempo que manifestó que se sentía contento de ver como su música llega a tantos lugares del mundo.

“Familia, hoy amanecí en Times Square y me llevo esta grata sorpresa de parte de mis amigos de @youtubemusic, gracias por hacer que #ALaMedida, mi nuevo álbum, se escuche en todo el mundo. Un completo orgullo que la música mexicana suene en todos lados y que ustedes la puedan disfrutar muchísimo”, escribió en su cuenta.

Luego de la divulgación de las fotografías donde se le ve a la cantante de 18 años besándose con Lau quien tiene 33, los comentarios negativos abundaron en diversas redes sociales. Algunos aprovecharon para criticar al padre de la cantante por haber permitido una relación de ese tipo.

“Me duele haber confiado en una persona en la que no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que , la verdad, nunca pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, explicó la intérprete de Ahí Donde Me Ven.

