Deja atrás el escándalo: Ángela Aguilar sigue adelante y luce su esbelta figura con un ajustadito jean

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Ángela Aguilar deja el escándalo atrás y sigue su vida y en esta oportunidad deleitó a más de 8.4 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram tras publicar una imagen donde se le puede apreciar que está sentada luciendo una camisa negra y un ajustado pantalón que le marca su cintura, mientras tiene sus labios pintados de color rojo intenso.

La hija de Pepe Aguilar se mostró este domingo en las redes sociales en lo que pudiera ser detrás de un escenario, es lo que aparenta ser por el equipo de sonido que se ve al lado de la mesa donde se encuentra sentada. Para el momento de la publicación de esta noticia, el post llevaba más de 400 mil ‘me gusta’ y más de 1.100 expresiones de sus seguidores en la mencionada red social.

“Eres la más bonita”, “Hay niñas bonitas y luego estás tú”, “Me caso”, “Eres una obra de arte”, “Estás presciosa Angelita”, “La más guapa de todo México”, “Qué hermosa mujer”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fanáticos.

Después del escándalo en el cual se vio envuelta y pasar algunos días con su familia en París, la cantante ha estado realizando presentaciones en Estados Unidos y en diferentes ciudades de México. Su tour fue llamado ‘Mexicana Enamorada’.

Recientemente también había comentado que su gira ha sido un completo sueño y por ello le agradecía a todos aquellos que la han apoyado durante su carrera musical que la llevado hasta donde se encuentra este momento.

“Esto ha sido un sueño para mí, gracias a todos los Angelitxs que me han acompañado en mi gira #MexicanaEnamorada, los llevo en el corazón. Nos vemos muy pronto en México”, detalló la intérprete de ‘Ahí donde me ven’. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Recordemos que hace menos de un mes la cantante de 18 años estuvo envuelta en un blanco de críticas tras la publicación de una imágenes íntimas que compartía con el compositor Gussy Lau donde recibió un sin parar de comentarios negativos porque es un hombre de 31 años, lo que resulta ser una persona bastante mayor para ella.

Te puede interesar:

· “Dejada y soltera”: Ángela Aguilar podría haber finalizado su relación amorosa con Gussy Lau

· En medio de un escándalo: Ángela Aguilar publicó una foto con el amor de su vida

· Ángela Aguilar desde París cautiva a sus seguidores en medio de la polémica que la rodea