Mataron a hispana empleada NYPD en Queens: alerta por pistolero prófugo

NYPD está tras la pista de Pedro Cintrón, sospechoso de dispararle fatalmente a su novia Migdalia Ortega, empleada civil de la policía de Nueva York, y herir gravemente a una vecina ayer en un edificio residencial en Queens.

Horas después del homicidio sucedido la mañana de ayer cerca de las 8:15 a.m. en el apartamento de Ortega (51) en el vecindario Ridgewood, la policía de Nueva York identificó al sospechoso Cintrón.

Al parecer Ortega estaba peleando con su novio dentro del apartamento en Fresh Pond Road cerca de Palmetto Street cuando una vecina apareció para ver qué estaba pasando, dijeron las autoridades.

“Durante la disputa, la vecina de 48 años fue a ver a la ocupante del 3er piso”, dijo a los periodistas la vocera Julie Morrill. “Estaba en estado de shock y huyó de regreso a su apartamento. El sospechoso masculino la siguió y continuó disparando… Hay casquillos de bala en todo el pasillo y la escalera”.

Ortega recibió un disparo en la cabeza y la vecina fue baleada en el estómago y el hombro, dijo la policía. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al Elmhurst Hospital Center, donde Ortega fue declarada muerto y su vecina sigue en estado crítico.

Ortega laboraba en la Oficina de Tecnología de la Información en One Police Plaza en Manhattan, confirmó NYPD. Su hija trabajaba allí con ella, dijo un colega al New York Post.

El pistolero vestía todo de negro en el momento del ataque y huyó en un vehículo con vidrios polarizados y sin placas, dijeron fuentes policiales.

🚨WANTED-HOMICIDE: 5/9/22 at approx. 8:17 AM, inside 66-17 Fresh Pond Rd @NYPD104PCT Queens. Pedro Cintron shot a 48 Y/O female & a 51 Y/O fem victim causing her demise. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip to https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/wZOihI7JFO— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 9, 2022

La comisionada de policía Keechant Sewell y el primer subcomisionado Edward Caban visitaron a familiares de Ortega que se apresuraron ayer al hospital. Morrill dijo que la víctima y el sospechoso no habían sido objeto de incidentes previos de violencia doméstica, reportó Daily News.