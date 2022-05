Telemundo: Rodner Figueroa tomó el liderato de La Casa de los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Telemundo realizó una ceremonia previa al ingreso oficial de los famosos que se convertirán en la segunda generación de La Casa de los Famosos, reality que ganó en su primera edición Alicia Machado. Chiquibaby, Rodner Figueroa y otros talentos de la famosa cadena hispana, como Jorge Bernal, entraron a las casa y se convirtieron en sus ocupantes por 12 horas.

En esas horas de convivencia la pasaron muy bien, pero muchos de éstos aseguraron que admiraban mucho a todas aquellas celebridades que pasaron y pasaran por esa experiencia que les exige estar ahí por 3 meses. Porque consideran que esto no es tarea fácil, el mismo Jorge Bernal habló de ellos. El ex conductor de Suelta La Sopa admitió que esta era una experiencia que él no podría sobrellevar.

Pero en los videos compartidos por la cuenta de Instagram de Telemundo Realities demuestra que de todos los que entraron para este leve experimento, Rodner Figueroa es el que más talento de líder tiene, proque organizó la cocina rápidamente. Sacando a la luz aquellos que saben cocinar, lavar y organizar. Él dijo que no tenía ningún problema con lavar los platos, pero de cocina mucho parece que no sabe.

Chiquibaby llegó con un look bastante relado y parecía muy divertida con la oportunidad de compartir con los talentos nuevos de Telemundo y es que a este llamado también llegaron celebridades del mundo de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

