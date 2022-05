Toni Costa le dedica una canción a Alaïa, horas antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Toni Costa a tan sólo horas de iniciar la segunda temporada de La Casa de los Famosos dedicó una linda canción a Alaïa, su hija de 7 años de edad, a través de su cuenta de Instagram.

“Lo que tengo que decir, lo dice la canción. Te amo hija”, escribió el bailarín y coreógrafo venezolano al publicar una imagen en la que sale su hija luciendo un vestido muy elegante, en una linda locación adornada con flores, mientras suena la canción “Como te quiero”, de la intérprete española Rosario.

Esta publicación de Costa sale a tan solo horas de que se estrene la segunda temporada de La Casa de los Famosos mediante las pantallas de Telemundo.

El bailarín y coreógrafo español, y ex pareja de Adamari López, es una de las personalidades que estará dentro del reality show cuya primera temporada fue ganada por la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado.

Uno de los mayores retos que deberá enfrentar el español es estar separado de Alaïa. En su cuenta de Instagram Toni Costa compartió un video de un emotivo momento que vivió junto a su hija cuando estaban despidiéndose.

“Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto, que no se imaginan”, dijo Costa al compartir un video en el que sale junto a su hija, quien le regala un corazón rosa de peluche.

“Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tu dices, “tranquilo papi, los días se pasan rápido”. Me voy apostando por mi, de lo que soy capaz, de lo que se que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito, así que, aquí me tiene, 100% entregado”, agregó Costa también.

