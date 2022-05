Videos: Lele Pons responde a Luisito Comunica por contar una anécdota donde “habla mal” de ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lele Pons y Luisito Comunica siguen envueltos en polémica luego de que la cantante revelara que el famoso influencer ha mentido sobre el primer encuentro que ellos tuvieron.

Y es que todo empezó cuando hace unos días cuando Luisito acudió a una plática en la estación de radio ExaFm, en donde aseguró que cuando conoció a Lele ella le dijo que no hablaba español, a pesar de que él sabía que era venezolana.

“En ese entonces, Lele Pons no se había puesto la playera de ‘soy latina’, todavía era viner (relativo a la app Vine) y se mostraba como: totalmente hablo inglés, soy estadounidense.

“Entonces digo… ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice ‘Sorry, I don’t speak spanish‘ y sigue en su teléfono. Yo dije: Es latina cuando le conviene“, dijo Luisito Comunica entre risas.

Ante esto, la novia de Guaynaa ya respondió a través de una entrevista para el espacio Radio Divaza, donde dijo que le parecía muy desagradable que Luisito Comunica hablara sobre ella.

“No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok“, aseguró.

“Para mí, un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible, porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme“.

La rubia agregó que, hace unos días, el youtuber viajero le envió un mensaje disculpándose por lo que había dicho, pero parece que ella sigue molesta.

