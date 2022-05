Univision le da a Jomari Goyso el reto de aumentar el rating de dos shows en la plataforma ViX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En entrevista con Mezcalent, Jomari Goyso nos cuenta que a Jomari Goyso se le ha presentado el reto de aumentar el rating en dos shows más. Sobre esto, el famoso crítico de origen español dice: “Los invito a ver ‘Sin Rollo Extra’ que es una plataforma de streaming completamente gratis, y aparte tengo un show que se llama ‘Lo más Vixto’, que básicamente es una guía de como llegar y todo lo que tienes dentro de Vix. Te decimos donde están las novelas, donde están las cosas para niños, donde está el fútbol, qué película está nueva, qué estrenos tenemos, todo“.

Sobre este tema del rating Jomari confesó que en Univision le han dado un apodo bastante jocoso: “Soy la Viagra de Univision: Donde me ponen lo levanto… el rating”, contó Goyso.

Esto explica entonces su paso por tantos programas de televisión y revela que esta es la razón por la cual no se ha mantenido fijo en ningún otro programa más que en Primer Impacto. Y así revela que a él en realidad nunca lo han echado de ningún show. “A mí nunca me han echado de ningún show, nunca me han echado de ningún show. Siempre mis jefes me han movido a otros shows”.

“Yo asumo y en mi egocentrismo sé que es porque de alguna forma me necesitan en otro show, que es el que quieren fomentar o promocionar. Yo qué sé, he estado en ‘Gordo y Flaca’ y me movieron a ‘Sal y Pimienta’; y me pusieron también en ‘Nuestra Belleza Latina’, y ahora estoy en ‘Despierta América’, siempre he estado en ‘Primer impacto’, pero he estado (también) en Mira quien baila…”.

