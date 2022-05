Jomari Goyso se quedó sin El Gordo y la Flaca, y dice: “A mí nunca me han echado de ningún show”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jomari Goyso ha explicado, por fin, por qué razón el público televidente de Univision lo ha visto entrar y salir de muchos programas en la famosa cadena hispana. Y es que por un tiempo se le vio en El Gordo y la Flaca, programa al que parece no ha regresado en mucho tiempo, pero todo tiene una explicación. Y no es porque lo hayan echado en algún momento.

“A mí nunca me han echado de ningún show, nunca me han echado de ningún show. Siempre mis jefes me han movido a otros shows, yo asumo y en mi egocentrismo sé que es porque de alguna forma me necesitan en otro show, que es el que quieren fomentar o promocionar. Yo qué sé, he estado en ‘Gordo y Flaca’ y me movieron a ‘Sal y Pimienta’; y me pusieron también en ‘Nuestra Belleza Latina’, y ahora estoy en ‘Despierta América’, siempre he estado en ‘Primer impacto’, pero he estado (también) en Mira quien baila…”, dijo Jomari Goyso en entrevista con Mezcalent.

Jomari también ha compartido que una de las razones por las cuales va y viene en varios shows, es porque al parecer tiene el talento de subir las audiencias de estos programas, tanto así que tiene un apodo en Univision que refleja esta situación: “(Dicen) que yo soy la Viagra de Univision: Donde me ponen lo levanto… el rating“.

Sobre esto aclara más y dice: “He vivido en trece casas, todas me han parecido espectaculares, pero no volvería a ninguna atrás, entonces es mi personalidad; o sea, todo me parece espectacular y cuando me lo cambian, mi mentalidad… (me lleva a pensar que) ‘Dios quiere, Dios me lleva a un sitio mejor, si él sabe, yo voy… y ya’, disfruto lo que me ponen, soy ‘workaholic’ y entonces doy mi mejor versión”.

El famoso crítico de modas de origen español ha demostrado que sabe adaptarse y que el que de verdad tiene talento, adonde lo ponga brilla y destaca. Este al parecer es su caso de principio a fin. Por eso no parece descabellado decir que Jomari Goyso ha conquistado Univision.

Lee más sobre Jomari Goyso:

Dicen que Jomari Goyso es la Viagra de Univision: “Donde me ponen lo levanto… el rating”

Talento de Despierta América reveló que fue abusada por un tío cuando era una niña

Jomari Goyso y Migbelis Castellanos sacudieron el cuerpo al ritmo del merengue en la boda de Francisca