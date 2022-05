Adiós a Orlando Tobón, líder de la comunidad colombiana en Queens, Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Orlando Tobón, líder de la comunidad en “la Pequeña Colombia” en el vecindario Jackson Heights de Queens (NYC), murió tras padecer por años un tumor en la espalda, informó NY1 Noticias.

“Con mucho dolor comparto noticia sobre el fallecimiento de nuestro líder comunitario Orlando Tobón, quien sufría de cáncer. La comunidad colombiana de Jackson Heights y todos nuestros vecinos lamentamos esta gran pérdida para su familia y toda nuestra comunidad”, comentó ayer en Twitter la senadora estatal Jessica Ramos.

“Altamente respetado servidor comunitario y filántropo social de Nueva York. Fue coproductor y narrador principal de la película nominada al Óscar ‘María, llena eres de gracia’. Orlando también escribió el exitoso libro ‘Jackson Heights Chronicles’. Publicado por Simon and Schuster, el libro ha logrado un éxito internacional y ha sido traducido a 23 idiomas. Ha aparecido en The New Yorker, The New York Times y la revista Time y continúa trabajando en esfuerzos caritativos que le han valido el apodo de “El alcalde de Little Colombia”, dice su biografía en el portal IMBD.com.

“Colaboraba tranquilamente sin pedir nada a cambio, porque él era… puro corazón”, comentó el locutor Conde Cabrera, quien trabajó en la primera radio comunitaria para los latinos de Jackson Heights, “Orquídea Estereo”, fundada por Tobón.