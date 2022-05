Meses después de haber protagonizado escándalo de pornografía infantil: Youtuber YosStop anunció que está en la dulce espera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La youtuber Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, este lunes dio a conocer a través de sus redes sociales que está embarazada. La noticia la dio a conocer con un emotivo video donde sale acompañada de su pareja y de sus mascotas.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos“, escribió en su cuenta personal de Instagram.

Para muchos de los que han seguido su contenido fue una gran sorpresa, pues ella siempre había mantenido que no quería despertar ese sentimiento maternal que hay en ella. Sin embargo, la vida le ha dado un cambio radical porque está en la dulce espera de una niña.

“¿Yos quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta que mi vida hace poco dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder… y pasó”, se escucha mientras va narrando el video.

La mexicana de 30 años ya había levantado sospechas en sus más de 6.9 millones de seguidores en la red social de la camarita, pues a varios les pareció un poco fuera de lo normal la barriguita que se le estaba notando.

Fueron infinidades los mensajes que recibió de sus seguidores donde le decían que estaba embarazada, mientras que otros les comentaron que tenía como cuatro meses de gestación. En el audiovisual que publicó se le puede ver la barriga un poco abultada, pues para la grabación del video utilizó un suéter morado y corto que le dejaba ver un poco más arriba de su ombligo. View this post on Instagram A post shared by Yoss Hoffman (@justyoss)

“Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte almita de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo que se venga”, fue parte del mensaje que dio con la noticia.

