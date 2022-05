A sus 74 años: Madre de Elon Musk posó en traje de baño para la portada de una reconocida revista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maye Musk, madre de Elon Musk, está en la portada de la revista Sports Illustrated, y es que a sus 74 años posó en traje de baño. A su vez, ellla manifestó su alegría al ver que se sigan rompiendo paradigmas y estereotipos para poder lucir una prenda como esa, sin fijarse en la edad.

“Para ser modelo de trajes de baño de Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca. Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a acambiar cómo se sienten las mujeres“, expresó la modelo.

Hace algún tiempo manifestó que bajo ninguna circunstancia de su vida había tenido una figura como para llevar este tipo de vestuario, y que es empleado mayormente en verano. Sin embargo, explicó que para la edad que tiene siente que se conserva bastante bien, pues es lo que percibe cuando ve que no le exigen que se aplique algún producto antiedad.

“Nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo. Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox y para un niño de 70 años lo estoy haciendo bien”, dijo hace un tiempo atrás al medio de comunicación británico The Guardian.

En una entrevista exclusiva a People, explicó que tras la publicación de estas imágenes harán que las mujeres se sientan igual de cómodas que las que puedan llegar a tener hasta 50 años menos que ella.

“Nunca ni soñé con algo así ¿Por qué tendrían a una mujer de 74 años en su portada, especialmente en traje de baño?”, dijo en tono de broma a la mencionada revista. Sin embargo, resaltó que: “Creo que hará que las mujeres de 70 años se sientan más cómodas cuando nadan, así como las mujeres de 20 y 30 años”.

La venta de la edición de esta revista será el próximo 19 de mayo.

