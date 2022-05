Toni Costa sorprende a Adamari López en su cumpleaños desde ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López, una de las figuras más queridas dentro del mundo del espectáculo, celebró este 18 de mayo sus 51 años, demostrando que la edad es solo un número.

Con una carrera impecable, cargada de momentos únicos en compañía de su hija Alaïa y con un aspecto físico envidiable, podría decirse que la puertorriqueña está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

La también actriz se encuentra de manteles largos al festejar un año más de vida. Una nueva edad que recibió rodeada del cariño de su público, sus seres queridos y hasta de Toni Costa, quien no se olvidó de esta fecha especial a pesar de que se encuentra participando en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Sí, el bailarín español decidió sorprender a la conductora de la manera más inesperada. Fue frente a toda la audiencia del reality de Telemundo que Toni pidió la palabra a Héctor Sandarti para dedicar un breve, pero muy significativo mensaje a Adamari.

“Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”, expresó Toni haciendo que el resto de sus compañeros en la casa se emocionaran y le aplaudieran por el gesto.

Ve la felicitación de Toni a Adamari por su cumpleaños 51 a partir del minuto 3:00

Por otra parte, la carismática presentadora de ‘Hoy Día’ compartió en sus redes sociales algunas imágenes y videos de lo bien que la pasó con divertidos juegos en el jardín de su casa en Miami.

Además en sus historias de Instagram dio a conocer como muchos de sus amigos la fueron felicitando.

“¡Qué día tan mágico y tan especial he pasado el día de hoy! Desde mis compañeros de trabajo que me hicieron pasar un día maravilloso, como mi hija que me tenía una sorpresa. La verdad es que fue muy divertido”, compartió Adamari López en una de sus publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo: Así fue la fiesta de cumpleaños de Adamari López

– Adamari López decidió comenzar sus 51 años sola

– En La Casa de los Famosos halagan a Toni Costa por su personalidad y rol de padre