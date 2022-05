Liam Payne: sus fotos con otra mujer causan su ruptura con Maya Henry

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los fanáticos de Liam Payne sin querer lo pusieron en una controversia, pues compartieron una foto del cantante con sus brazos alrededor de una mujer.

“Liam y Maya se ven tan lindos aquí”, decía el pie de foto que fue publicada en Instagram. Sin embargo, la chica en la imagen simplemente no se trataba de Maya Henry, quien de inmediato recurrió a la sección de comentarios para expresar su confusión.

“Quiero mucho a todos los fanáticos, pero por favor dejen de enviarme estas fotos de mi prometido envuelto alrededor de otra mujer. Esta no soy yo y es bastante difícil saber que esto ha sucedido sin verlo. Suficiente por ahora”, escribió.

Parece que Liam después tuvo que dar algunas explicaciones, aunque todo indica que ni la promesa de pasar eventualmente por el altar ha conseguido mantenerlos unidos.

Una fuente cercana a la pareja ha revelado al Daily Mail que la existencia de estas fotos tomó por sorpresa a Maya y ha finalizado su relación con Payne por segunda ocasión en tres años.

Ambos habían terminado en junio del año pasado y Payne dijo en ese momento, en el podcast The Diary of a CEO, que “simplemente no ha sido muy bueno en las relaciones”. Hasta se culpó a sí mismo por lo que había ocurrido: “estoy más decepcionado conmigo por seguir haciendo daño a la gente”.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que fueron vistos juntos dos meses después y finalmente regresaron como pareja a una alfombra roja en Londres.

El exintegrante de One Direction le propuso matrimonio a la modelo en agosto de 2020 con un anillo cuyo valor se estimó en más de $4 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Maya (@maya_henry)

Por otra parte, la mujer misteriosa ha sido identificada por los medios como Aliana Mawla, una modelo de 24 años que participó en el video musical del tema ‘Familiar’ que él grabó en colaboración con el cantante colombiano J Balvin.

🚨 Último momento: Raphy Pina, novio de Natti Natasha, es condenado a 41 meses de prisión

Sigue leyendo: Jason Momoa y Eiza González: todo lo que se sabe de su supuesta relación

– Brenda Zambrano es eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’

– Kate Moss testificará en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard