Brenda Zambrano es eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’

Cada lunes uno de los integrantes que conforman la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ tendrá que decir adiós para siempre y olvidarse de los $200,000 dólares del premio.

Para la segunda semana eran Nacho Casano, Natalia Alcocer, Brenda Zambrano y Luis Caballero los habitantes en riesgo de ser eliminados. Eduardo Rodríguez salvó a Caballero gracias a su beneficio de haber quedado como líder semanal y finalmente fue el público el que decidió que con el 53% de los votos Brenda se convirtiera en la segunda famosa en ser expulsada del reality de Telemundo.

Esto causó que el resto de los integrantes, así como los fans del show, se quedaran impactados por la decisión del público por haber preferido que Nacho permaneciera en la competencia.

Y es que desde que inició el reality, Casano ha causado controversia por su personalidad, además, fue el primer integrante que se vio envuelto en polémica por haber hecho un comentario despectivo cuando Julia Gama fue invitada por Rafael Nieves a la habitación del líder.

“¡Tú lo decidiste, Brenda Zambrano es la eliminada de esta semana de ‘La Casa de los Famosos’. ¿Es una eliminación justa?”, cuestionó la página de Telemundo realities en Instagram.

“Fraude”, “qué INJUSTOOOOO”, “Mega vendido”, “¿Cómo va a ser posible?”, “Este programa no sirve”, “Siempre haciendo trampas #lacasadelosfamosos”, “Sacan ellos a los que les conviene! No votaré mejor!!”, “Esta temporada están muy raras las eliminaciones”, “Bye bye no veo más el reality”, “Injusta eliminación!”, “PRIMERO MAYELI Y AHORA BRENDAAA WTF”, fue lo que comentaron algunos usuarios. View this post on Instagram A post shared by Transmitiremos en vivo de lun a vier 7pm a 9pm (@spoiler.lacasadelosfamosos)

