“No soy una rompe hogares”: Refugiada ucraniana acusada de destruir un matrimonio en Reino Unido se defiende

El nombre de Sofiia Karkadym, una mujer que huyó de su casa en Lviv después de que Rusia la invadiera, se volvió tendencia en redes sociales después de que se dio a conocer que la joven de 22 no sólo encontró un hogar donde vivir, sino que en 10 días “le quitó” el marido a la mujer que le abrió las puertas de su hogar.



Lorna Garnett ofreció varias entrevistas a diferentes medios de su localidad donde contó que siempre estuvo en desacuerdo con su esposo en permitir que alguien extraño entrara a su casa, como refugiado, sin embargo, las ganas de ayudar de su aún esposo lo llevaron a darle refugio a la mujer que rompió su matrimonio.

De acuerdo con la afectada, Sofiia puso su mirada desde el día uno en su esposo, incluso, contó que la mujer se paseaba por la casa en “tops escotados” y usaba maquillaje que llamaba la atención de manera inmediata, razón por la que la corrió de casa, pero para su sorpresa, Tony se fue con ella…

“Puso su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó”, dijo Lorna a The Sun. Y añadió: “A ella no le importaba la devastación que quedó atrás. Todo se puso patas arriba en un periodo de dos semanas”.

“No soy una destructora de hogares”

Tras las acusaciones de Lorna, la supuesta “quita maridos”, como la han llamado en redes sociales, ha salido a defenderse de quienes la han señalado, según ella, de manera injusta.



“No soy una destructora de hogares”, dijo al medio antes mencionado.

Además, señaló que entre ella y el esposo de Lorna no pasó nada, hasta que ella decidió correrlos de casa.



“Nosotros sabemos lo que pasó. Fue mi decisión irme y cuando lo hice Tony decidió venir conmigo”, contó al tiempo que Tony indicó que entre ellos hubo un “clic” y se entendieron muy bien, pese a que no hablan el mismo idioma.



Sofiia Karkadym cree que el “destape” de Lorna está provocando que millones de personas le cierren las puertas a los ucranianos por la falsa idea de que llegan a pensar que son unas ‘quita maridos’: “Todas las familias del Reino Unido ahora pensarán que no pueden aceptar a un refugiado porque me quitará a mi esposo”. View this post on Instagram A post shared by Vitalii Sediuk (@vitaliisediuk)

Y aprovechó para aclarar que: “No soy una destructora de hogares”.



Sofiia Karkadym y Tony Garnett viven en casa de la madre de él, pero ya están en busca de un hogar para iniciar una vida como pareja.



