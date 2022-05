Adamari López, con 51 años, viste un crop top y falda pegadita en Hoy Día. Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los días pasan y Adamari López se ve mejor por cada segundo que transcurre. En Hoy Día la conductora abrió la semana luciendo un hermoso traje de dos piezas, que consistía en un crop top y una entallada falda con un largo hasta los tobillos.

Adamari López tiene 51 años de edad y se ha convertido en una de las famosas hispanas no sólo mejor vestidas de la televisión, sino también en una de las más sexy. Ahora, ella y Jennifer López no sólo tienen en común sus orígenes puertorriqueños, sino también el hecho de que los años parecen haberse estancado, porque aún cuando poseen cierta cantidad de arrugas, éstas no son un reflejo de cinco décadas.

En días previos la hemos visto llevar vestidos que también popularizó el año pasado Clarissa Molina en El Gordo y la Flaca. Esta pieza nos recuerda a los vestidos azules que la joven reportera ha modelado en el show conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Sin duda el estilo es parecido, más no idéntico. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Recordemos que Adamari López también ha empezado a lucir vestidos en tendencia que dejan mucho a la vista y poco a la imaginación. Ella también ha llegado a las alfombras rojas con diseños con claras transparencias. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Pero Adamari López vuelve a ser noticia, porque muchos dicen que Toni Costa podría seguir enamorado de la madre de su hija, ya que habla mucho de la puertorriqueña en La Casa de los Famosos. Hasta la mismísima Myrka Dellanos comparte esa opinión en La Mesa Caliente de Telemundo.

El comentario de la conductora fue el siguiente: “Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari, honestamente. Porque si yo fuese su novia yo estaría insultadísima que habla más de la ex que de ella”.

