Toni Costa dice que Adamari López no tiene estrías y revela que el secreto de su belleza está en los baños de crema

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Casa de los Famosos parece ser el segundo programa oficial en el que se habla de Adamari López casi que a diario, y es que la presencia de Toni Costa en el reality permite que muchos puedan saciar la curiosidad que la puertorriqueña suscita. Recordemos que en la actualidad son muchos los que quieren saber porqué se acabó el amor entre Ada y Toni. Mientras que otros están interesados en conocer cómo es que con 51 años, ella siga viéndose tan hermosa y joven.

Toni contó que Adamari lleva desde la juventud bañándose en crema de pies a cabeza. Así sin más reveló el secreto de la eterna juventud de la conductora. Asegura que después del embarazo ni una sola estría le quedó en la piel, y que al día de hoy sigue igual, incluso después de bajar tanto de peso. Afirma que esto es porque tiene la costumbre de curbrise la piel con crema después del baño. Lo que no reveló fue la marca, cosa que sería de gran ayuda para muchas.

“Ella se pone crema desde que era niña. Estuvo embarazada y no tiene ni media estría. Nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse y crema, pero se embadurna”, destacó Toni.

Otro tema importante a destacar aquí es que Toni está demostrando la buena relación y los sanos sentimientos que hay aún entre él y su ex pareja. Porque el día de su cumpelaos tomó la palabra para dedicarle un mensaje de felicitaciones.

Pero a través de La Casa de los Famosos, el bailarín también le ha podido exponer al público, que en muchas ocasiones el fanatismo extremo es dañino, y es que cierto grupo de seguidores de Adamari que han llegado a lanzarle amenazas, sin pararse a pensar que cualquier daño que le causen a él, repercute también en Alaïa, que es hija tanto de Adamari como suya.

Las amenazas, según cuenta llegaron cuando se confirmó su ingreso al reality, ahí le hicieron ver que serían capaz de sacarlo de la casa en el momento en el que lleguese a verse nominado.

Ahora que Toni está en Telemundo y que la casa en sí está en México, mucho público de diferentes partes del mundo está conociendo al famoso coreógrafo y aunque muchos saben que Toni y Ada se conocieron a través de Mira Quién Baila de Univision, parece que no todos saben esto y tampoco se habían enterado a que previamente ya él la había visto en España, gracias a un concierto de Luis Fonsi. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más sobre La Casa de los Famosos y Toni Costa aquí:

Laura Bozzo reflexiona desde ‘La Casa de los Famosos’: “Ya pasé por mucho”

Brenda Zambrano es eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’

Participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ piden enfocarse en Toni Costa y dejar a un lado a Adamari López: “Él es el que está aquí, no ella”