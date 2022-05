Alexa Dellanos tiene una cola muy larga en su vestido rosa: de ladito se la levantó con la mano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexa Dellanos es hija de Myrka Dellanos pero en el mundo del entretenimiento a diferencia de su mamá, se ha dado a conocer por su belleza física, la cual deja a la vista de manera explícita a través de sus redes sociales. Lencería. Bikinis. Vestidos reveladores. La rubia hace uso de todas esas prendas para encandilar a sus fans a más y mejor.

Hace unas horas subió un grupo de fotografías en las que se le ve posando con un interesante vestido rosa, que sobre la parte de los senos, a los costados, era transparente y demostró que no necesitaba sostén para resguardar sus senos. Con este vestido la hija de Myrka Dellanos dijo sentirse como una princesa.

Este es otro interesante vestido con el que Alexa Dellanos le ha robado el aliento a muchos. Aunque con este no promovió el tamaño de su cola, sí que dejó a muchos con la boca abierta por el largo de su escote. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Y así se ha dejado ver con otros trajecitos que no dejan nada a la imaginación, sobre todo porque transparentes, vaya que sí son. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

