Kate Moss testificó a favor de Johnny Depp y aclara si la empujó o no por las escaleras

La modelo Kate Moss declaró en el juicio en el que Johnny Depp está demandando por difamación a su exesposa, Amber Heard. La británica realizó su intervención a través de una videollamada para aclarar varios rumores que se habían registrado sobre presuntas agresiones físicas.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda, y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, expresó la británica.

Uno de los abogados defensores del también productor estadounidense fue quien tomó la determinación de llamar a la modelo de reconocidas marcas en todo el mundo. A su vez, fue interrogada sobre un suceso muy particular donde se habló de supuestas agresiones que ella habría recibido.

Tras haber dado inicio a su intervención, declaró que: “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica“, así lo dejó saber en el tribunal Fairfax, ubicado en Virginia, Estados Unidos.

En el testimonio que duró menos de cinco minutos, le consultaron si en alguna oportunidad su exnovio, Depp, la había empujado, a lo cual ella respondió: “No. Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”.

A principios del mes de mayo la actriz Heard nombró a Moss en una de sus intervenciones, manifestando que aparentemente había sido víctima de violencia así como ella asegura haber sido.

“Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras“, expresó la también modelo estadounidense. Recordemos que cada vez que ella sube al estrado termina contando cosas que son escalofriantes. Sin embargo, al relatar esta historia donde manifestó que otra persona había sido violentada, prefirieron hablar directamente con la persona vinculada.

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ en varias ocasiones ha testificado que en ningún momento de su vida ha golpeado ni a Heard ni a ninguna otra mujer.

“Quería limpiar mi nombre. Eso es todo lo que tengo. Todo lo que tengo es mi nombre, y eso es exactamente lo que me prometió quitarme”, dijo la actriz de ‘Aquaman’ en uno de los juicios.

Fue en el año 1998 cuando la modelo británica y el actor decidieron ponerle fin a su relación amorosa que duró cuatro años.

