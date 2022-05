Nueva York salvaje: tres hombres dan brutal paliza a mujer en calle de El Bronx a la vista de otros y nadie intervino; video NYPD

NYDP divulgó un impactante video del ataque que sufrió una mujer al ser golpeada y pateada por tres jóvenes de apariencia hispana en una calle en El Bronx.

Las dramáticas imágenes confirman la anarquía y ola de violencia callejera que se vive en la ciudad. Se ve a la mujer siendo lanzada al suelo y brutalmente golpeada, hasta romperle la mandíbula, durante una pelea.

Al parecer la víctima no identificada de 37 años discutía por razones desconocidas con un hombre en la esquina noroeste de Lydig Avenue y White Plains Road en Pelham Parkway alrededor de las 9:14 p.m. del 18 de mayo, cuando el altercado se volvió físico.

Las imágenes publicadas hoy por la policía muestran a dos hombres empujando a la mujer contra la pared, haciéndola caer hacia atrás sobre la acera. Luego otro atacante se incorpora, mientras unos transeúntes observan sin intervenir.

Los tres la golpearon y patearon repetidamente, y uno incluso le dio una última patada en la cara cuando la mujer trató de sentarse, muestra el video. Se recomienda prudencia al observarlo.