Niñas denuncian ataque de odio en salón de uñas en NJ: mujer detenida

Una mujer fue detenida ayer tras un presunto ataque de odio, luego de golpear y decirle a dos adolescentes que usaban hiyab que regresaran “a su país”, durante una disputa en un salón de uñas en Nueva Jersey.

Nancy B. Jones supuestamente golpeó a una niña de 13 años en la cabeza durante el incidente sucedido en Clifton el 30 de abril, informaron hoy las autoridades. Supuestamente también se acercó a una adolescente de 15 años “de manera acosadora y tumultuosa”.

Woman allegedly assaults 13-year-old girl wearing hijab in NJhttps://t.co/hwcSDT3olj — PIX11 News (@PIX11News) May 26, 2022

Se emitió una orden de arresto contra Jones, de 59 años, dijo la policía. La mujer se entregó ayer por la tarde y fue arrestada por cargos de poner en peligro el bienestar de un menor, intimidación por prejuicios, agresión simple y acoso, según la fiscal del condado Passaic, Camelia M. Valdés, y el jefe de policía de Clifton, Thomas Rinaldi.

Minutos después del arresto de Jones, ayer el capítulo de Nueva Jersey del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-NJ) publicó un comunicado de prensa en línea que condenaba el asalto supuestamente motivado por prejuicios.

“Agredir física y verbalmente a dos niñas hasta el punto de (hacerlas) llorar es espantoso. Damos la bienvenida a la investigación policial en curso por parte de los oficiales de Clifton y esperamos que el asunto se tome en serio y se haga justicia”, dijo el director ejecutivo de CAIR-NJ, Selaedin Maksut.

Jones estaba programada para volver esta tarde a la corte. Sus cargos fueron referidos al Gran Jurado del condado Passaic, reportó Pix11.

Inicialmente la policía fue llamada el 30 de abril al salón de manicure ubicado en el área de Lakeview Avenue y East 9th St por una denuncia de asalto. Cuando llegaron, se encontraron con dos adolescentes, de 13 y 15 años, quienes dijeron que Jones los había acosado a ambas y golpeado a la menor de ellas.

Los adolescentes, que portaban hijabs, “informaron que mientras estaban en un salón de manicura, una mujer se les acercó de manera acosadora y tumultuosa y les dijo que regresaran a su país”, dijeron Valdés y Rinaldi en un comunicado conjunto, citado por NJ.com.