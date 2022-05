Tren choca con vehículo de construcción y se descarrila cerca de Pittsburgh; varios vagones caen al río Allegheny

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un tren se descarriló este jueves en Harmar, condado de Allegheny en Pensilvania, dejando un número aun desconocido de personas lesionadas derivado de conductores que se encontraban por la zona al momento del accidente.

El descarrilamiento ocurrió en la cuadra 2400 de Freeport Road, cerca de la planta de tratamiento de la Autoridad Conjunta de Aguas Residuales de Allegheny Valley.

Aerial view of a derailed freight train that dumped several train cars into the Allegheny River Thursday in Harmar. pic.twitter.com/FwL1HkvjYa — Matt Freed (@mattfreedpghpg) May 26, 2022

Freeport Road se encuentra cerrada en ambas direcciones entre Hulton Bridge y Guys Run Road debido al accidente. El tráfico a lo largo de Freeport Road se está desviando hacia Powers Run Road/Fox Chapel Road y Guys Run Road, informó WTAE-TV.

En total, 17 autos se vieron involucrados en el incidente; varios vagones de tren se fueron a un afluente del río Allegheny, mientras que el Manejo de Emergencias del Condado de Allegheny informó que el liquido que transportan los camiones cisterna ha sido contenido.

Railway cars have fallen into the Allegheny River after a train derailment near Harmar @TribLIVE @VNDNews pic.twitter.com/kJBKi9Xo16 — Shane Dunlap (@shanedunlap) May 26, 2022

Según un oficial, un vehículo pesado de construcción cruzaba las vías cuando chocó con el tren. El conductor de ese vehículo de construcción fue llevado a un hospital, junto con otros dos operadores; por el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones.

Se trata de un tren de Norfolk Southern, constituido un altavoz de la compañía:

“A última hora de la tarde, uno de nuestros trenes en dirección este chocó contra un camión volquete que transportaba piedras, lo que raramente termina en un descarrilamiento”, dijo el portavoz de Norfolk Southern, Thomas Crosson.

“Gracias a los socorristas que ayudaron a los miembros de nuestra tripulación. En este momento, nuestro personal está en el lugar y trabaja con las autoridades locales para determinar los próximos pasos”, agregó.

Un puente ferroviario también fue derribado en el descarrilamiento. Better view of cars submerged in the Allegheny River.



Taken by @PittsburghPG intern @AliciaChiang8 pic.twitter.com/wrVIwLAAsY— Jesse Bunch (@JesseBunch_) May 26, 2022

Un espectador que envió imágenes a Action News 4 de Pittsburgh que escuchó que ocurrió el descarrilamiento y dijo que parece que se rompió algún tipo de tubería en el incidente, lo que hubo que el líquido se derramara en la vía fluvial. Las autoridades han dicho que se rompió una línea de agua para el municipio de Harmar y se está trabajando en ella.

