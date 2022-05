El doctor Juan Rivera de Univision: “Me tocó el turno, di positivo de COVID”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El doctor Juan Rivera en Univision hoy dio en ‘Despierta América’ su propio diagnóstico, ese que sorteó durante más de 2 años: “Me tocó el turno, anoche di positivo de COVID“.

El doctor, quien se puso al frente desde el primer día que se cerró el país cuando el COVID-19 llegó, y por eso se ganó el título de ‘el superhéroe contra el coronavirus’, le dio más detalles a su compañera de segmento, Karla Martínez, de cómo se enteró y, sobretodo, cómo se siente.

“La verdad que se siente raro, porque por los 2 últimos años siento que estaba en esta carrera de ayudar a la población con toda la información, y eso que me hacía sentir casi separado del problema y se me olvidó que a mí también me podía pasar, porque tú estás tan envuelto tratando de ayudar y trabajar, y en las últimas semanas vi tantos pacientes con COVID en mi oficina que me tocó. Gracias a Dios estoy bien, he tenido un poco de dolor de cuerpo, un poquito de congestión, y primero Dios voy a estar bien, y vamos a seguir envueltos en todo esto que se trata de la pandemia”, dijo el doctor Juan, quien pese a estar empezando a transitar el virus, seguía llevando tranquilidad.

Más tarde, doctor Juan dejó un video testimonial en su cuenta de Instagram donde compartió lo que sintió en el momento en que supo que el virus ahora había llegado a su vida, pero en una manera más protagónica: dentro de su sistema.

“Tengo dolor de cuerpo, un poco de fatiga, un poco de dolor de garganta. Anoche comencé a tomarme el tratamiento de Paxlovid, lo que me pasó mucho por la mente cuando tomé el tratamiento fueron esas miles y miles de personas, hermanos y hermanas hispanas también porque fuimos afectados de manera significativa, que no tuvieron la oportunidad de tener un tratamiento, que la pasaron mal, muchos murieron”, dijo el doctor Juan un poco más congestionado que cuando salió en ‘Despierta América’.

Doctor Juan Rivera el superhéroe contra el coronavirus. Foto: Ilustración Sara Paris/Mandy Fridmann

Rivera, ‘el Superhéroe contra el Coronavirus’, volvió a contar que en las últimas semanas atendió más pacientes con COVID, por eso terminó el video haciendo una reflexión en la que se incluyó:

“No se nos pueden olvidar esas personas que la pasaron mal, esas personas que murieron, y como han afectado nuestra comunidad, y tenemos que hacerlo mejor la próxima vez”.

Recordemos que el doctor Juan Rivera se ha convertido en un referente de información, explicación, y seguridad desde que comenzó la pandemia. Tanto, que para la mayoría es un símbolo de lucha contra el coronavirus, ya sea por sus consejos o por su pelea, en especial en el primer momento, contra quienes buscaron desinformar o no tomaron las medidas necesarias para detener el número de contagiados, incluido el ex presidente Donald Trump.

Lo vemos todas las mañanas en ‘Despierta América’, pero en aquel momento de tanta incertidumbre, también estaba en ‘Primer Impacto’, los noticieros de Univision, ‘El Gordo y la Flaca’, y sus redes sociales.

Cuando la crisis del COVID-19 positivo llegó a ‘Despierta América’, el doctor Juan no solamente tomó las riendas de asegurase que todos los miembros del equipo pudieran hacerse su test (incluido él), sino que le llevó paz a cada uno de ellos.

De hecho en aquel momento la productora ejecutiva y vicepresidenta del show matutino de Univision, Luz María Doria, compartió en uno de sus post: “Hemos llamado a doctor Juan cada 5 minutos a hacerle preguntas y nos hemos preguntado entre todos, 10000 veces, si tenemos síntomas”.

Hoy le toca a él vivirlo, y seguramente lo usará a favor de todos experimentando en su propio cuerpo más tips para ayudar a la población.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Doctor Juan Rivera: El superhéroe contra el coronavirus

•El doctor Juan Rivera se da la vacuna contra el COVID-19

•‘Despierta América’: El milagro de Víctor Santiago, productor general del show, y el Doctor Juan Rivera