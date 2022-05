La cantante Bárbara Intriago pierde la batalla contra el cáncer

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al igual que Edith González la protagonista de la telenovela a la que ella le puso letra y música componiendo la canción de ‘Eva, La Trailera’, la cantantutora chilena, Bárbara Intriago pierde la batalla contra el cáncer.

La talentosa Intriago, fue diagnosticada con cáncer hace un año, y aunque le dio batalla, lamentablemente falleció.

“Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas (en Miami los amigos son como familia de uno), me consta de Cynthia Nilson, Vicky Echeverry, María Isabel Saavedra, Angélica Willard, Dániza Tobar. Seguro olvido a varias más. Adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra. En sus textos la Barby me decía ‘ya pasará’ ‘saldré de esto’, pero no se pudo; como se dice en Chile, qué lata”, escribió en Instagram el publicista y gran amigo de Bárbara, Erwin Pérez.

El 3 de abril de este año, la propia Bárbara compartía su dura y valiente batalla contra el cáncer después de haber pasado por una cirugía en el cerebro y transitando el tratamiento de quimioterapia. En una foto junto a sus hijas escribía lo siguiente:

“Sí, cómo sí fuera una fotografía antigua, ésa que guarda el calor del hogar, y el amor más profundo que se puede experimentar. Luego de 8 meses de haber tenido que separarnos por obligación y sin opción, una cirugía al cerebro hace 47 días, quimioterapia y radiación simultáneamente en éste momento, aquí estoy, en el día más feliz de mi vida un 3 de abril del 2022 con mis hijos sagrados que Dios me ha devuelto por justicia divina, así sea por momentos hasta que logre pararme firme.

Se acurrucaron al calor de mamá como solían hacerlo desde que nacieron, se acordaban de la posición, el amor no se olvida, intentaron arrebatarnos hasta eso pero Dios es inmenso, el vínculo de una madre con sus hijos es omnipotente, el amor es siempre más fuerte y victorioso. He resucitado de las cenizas ya más veces de las que podría haber imaginado en éste último año, ellos y el amor por la vida me sostienen, puedo decir que mi agradecimiento es mayor a cualquier dolor o circunstancia, gracias por tanto amor……soy feliz….3 de abril del 2022″.

Bárbara pertenecía a la llamada ‘élite musical de Chile’, al ser una de las cinco artistas del país en actuar en el Madison Square Garden de New York, y ser invitada por artistas de talla internacional para acompañarlos en sus presentaciones, como lo fue en el caso de Ricardo Montaner en dos de sus shows, uno en el Madison en Nueva York, y otro en el American Airlines Arena en Miami. O en producciones musicales, como sucedió en el 2015 con Julio Iglesias en álbum ‘México’.

Con el gran cantante y compositor chileno Alberto Plaza fue la invitada especial en su gira por 10 ciudades de Colombia, y ha realizado giras con su banda Sopa Bruja, por varios países de Latinoamérica.

Con tres álbum en la calle, Bárbara soñaba con ganarle al cáncer y seguir haciendo lo que más le gustaba: música. Descansa en paz y que tu legado siga viviendo en tu nombre.

ESCUCHA A BÁRBARA INTRIAGO EN ‘LA TRAILERA’:

