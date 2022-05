Video: Policías capturan enorme caimán en un estacionamiento de Carolina del Sur

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un video captó el momento en el que policías de Charleston en Carolina del Sur, saltan sobre un caimán perdido que deambulaba en un estacionamiento de la ciudad.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Charleston (CPD) informaron que lograron poner bajo custodia al caimán antes de “reubicarlo de manera segura”.

“¡Fa-GATOR-combate! Las valientes mujeres y hombres del control de animales, la patrulla del puerto y la patrulla de la isla Daniel de CPD se encontraron con otro caimán perdido durante el fin de semana”, publicó la policía de Charleston en su cuenta de Facebook.

“¡Consiguieron que este tipo grande fuera reubicado de manera segura fuera de un estacionamiento!”, agregaron.

El departamento de policía acompañó la publicación con los hashtags ‘hasta luego caimán’, ‘investigadores dedicados’, ‘esto se está convirtiendo en algo’ y ‘espóselo’.

Charleston authorities relocate alligator found in parking garagehttps://t.co/67EX9wYx3e — VCP Newz (@VCPNewz) May 25, 2022

En las imágenes, se ven a cinco policías saltando sobre el caimán, que ya tiene los ojos vendados y está sujeto con una cuerda, en el estacionamiento.

Mientras tanto, se ve al menos a un residente filmando la captura en su teléfono cerca de la entrada.

Los oficiales cerraron el hocico del caimán y usaron cinta adhesiva para mantenerla cerrada mientras aplicaban su peso corporal sobre su voluminoso cuerpo para evitar que se moviera.

Luego mueven sus pequeñas patas delanteras detrás de su espalda y sugieren “esposar” al animal con cinta adhesiva.

Los caimanes americanos

Los caimanes americanos (Alligator mississippiensis) son depredadores del ápice que han recibido una atención mínima dentro de las áreas urbanas.

Se sabe que son más activos en la primavera cuando buscan pareja, sin embargo, en 2020, Eli R. Beal y Adam E. Rosenblatt de la Universidad del Norte de Florida investigaron los efectos potenciales del uso de la tierra urbana en los caimanes a través de encuestas sobre la abundancia relativa de caimanes en nueve afluentes de la parte baja del río St. Johns dentro de Jacksonville, Florida.

Descubrieron que en un total de 93 avistamientos de caimanes durante encuestas nocturnas a lo largo del tiempo y el espacio, la temporada de verano contenía la mayor cantidad de avistamientos de estos saurios. Se encontraron con menos animales en la temporada de primavera y aún menos en otoño e invierno. "Not your everyday arrest!" the City of Charleston Police Department wrote on Facebook.

Alligator relocated after turning up outside South Carolina school pic.twitter.com/HbUv5kNeCh— Anthony Henderson (@Anthony42903952) May 24, 2022

Además, descubrieron que los caimanes preferían los hábitats con más aguas abiertas y costas con vegetación y evitaban las estructuras antropogénicas.

Los datos mostraron que los caimanes más pequeños aún ocupan hábitats urbanos porque no son un objetivo y no enfrentan la competencia de los adultos.

El aumento de la urbanización y la actividad humana pueden degradar aún más los hábitats de los caimanes y limitar la distribución de los adultos reproductores, lo que podría provocar una disminución de la población local.

