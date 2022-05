Los mejores lugares para ver los famosos atardeceres del Manhattanhenge este domingo y lunes en Nueva York

Por primera vez en 2022, este domingo 29 y lunes 30 se podrá apreciar el Manhattanhenge, el solsticio informal de NYC, a la hora del atardecer.

Durante el Manhattanhenge el sol se alinea perfectamente con las calles transversales de Manhattan, creando vistas únicas, dos semanas al año, para delirio de poetas y fotógrafos. Además, este año coincide con el fin de semana “Memorial Day”, que trae más turistas a la ciudad.

En 2022 será el 29 y 30 de mayo, y luego el 11 y 12 de julio. La plenitud será mañana parcial a las 8:13 p.m., y total el lunes a las 8:12 p.m., precisó Gothamist. El 11 de julio será total a las 8:20 p.m. y parcial al día siguiente a las 8:21 p.m.

“Manhattanhenge es el evento del verano para la celebración de la astronomía” Dra. Jackie Faherty, astrofísica del Museo Americano de Historia Natural (AMNH)

“Está perfectamente enmarcado por la jungla de asfalto de la ciudad de Nueva York. Me gusta llamarlo ‘astronomía en tu cara'”, dijo la Dra. Jackie Faherty, astrofísica del Museo Americano de Historia Natural (AMNH). “Manhattanhenge es el evento del verano para la celebración de la astronomía”.

El fenómeno puede verse hacia el oeste, en cualquier calle de la zona cuadriculada de Manhattan, especialmente en las más anchas que van de los ríos East al Hudson: 14, 23, 34, 42 y 57. Y también en el UWS, desde Central Park West en 72, 79, 110 y 125 st.

Las terrazas de edificios altos son igualmente lugares ideales, como el Empire State, Rockefeller Center y One World Observatory. Los expertos recomiendan colocarse lo más cerca posible del East River o Central Park West y observar desde allí hacia el oeste.