Clamor de último minuto para que Albany no deje en el tintero leyes que protejan a comunidades vulnerables

Faltan solo unas horas para que la sesión legislativa 2022 en Albany concluya, y líderes y activistas están arreciando más el llamado a que la Legislatura de Nueva York se ponga del lado de miles de neoyorquinos vulnerables, y dé luz verde a varias iniciativas que, con el reloj a punto de suspenderse, todavía siguen en el tintero.

El temor de los defensores de las comunidades más necesitadas, es que llegue este jueves 2 de junio, cuando la Legislatura Estatal ponga el aviso de “sesión cerrada”, y no se aprueben leyes urgentes en materia de vivienda y justicia criminal, que harán de espinas el camino de buena parte de los neoyorquinos.

Una de las principales iniciativas con las que Albany sigue “dormida en los laureles” es la ley “Good Cause”, conocida también como ley de buena causa o causa justa en materia de desalojos, que evitaría que los caseros sacaran de sus casas a inquilinos.

La urgencia de esta iniciativa, promovida por la senadora estatal Julia Salazar, cobra mayor importancia en este momento según activistas, porque más de 200,000 neoyorquinos están enfrentando o podrían enfrentar procesos de desalojo en las cortes.

Lucas Sánchez, codirector ejecutivo de la organización New York Communities for Change (NYCC) manifestó la frustración que reina en las comunidades al ver que Albany sigue dejando de lado protecciones fundamentales como esa, para hacerle frente a necesidades que se han acrecentado tras la pandemia del COVID-19.

“La Gobernadora Hochul y los líderes legislativos del Estado han abandonado a las comunidades de color de bajos ingresos, incluidos muchos inmigrantes latinos que son trabajadores esenciales en la primera línea de la pandemia de COVID. Los neoyorquinos negros y latinos que representamos y organizamos luchan por sobrevivir”, advirtió Sánchez, mencionando leyes que se quedan en el tintero.

“Estamos cansados de sesiones legislativas donde no se aprueba legislación para ayudarlos. Es vergonzoso que la Gobernadora Hochul y los líderes legislativos de nuestro Estado no hayan promulgado protecciones de desalojo por una buena causa y otras políticas de sentido común que son necesarias para una calidad de vida decente en Nueva York”, dijo el activista. “Nosotros los responsabilizamos de ese fracaso y seguiremos luchando por lo que nuestras comunidades necesitan”.

Otra serie de medidas en las que miles de neoyorquinos inmigrantes e indocumentados tienen puestas sus esperanzas y que por ahora siguen en el tendedero, son la “Ley de Nueva York para Todos”, que prohíbe ampliamente que los oficiales estatales y locales hagan labores de leyes federales de inmigración, al igual que la “Stop Immigration Bond Abuse Act”, que regularía a las compañías de fianzas, limitando tarifas y cargos.

Theo Oshiro, codirector de la organización Make the Road New York, hizo un llamado a la Legislatura estatal para que encuentre formas de dar vía libre a este tipo de medidas que son cruciales para el futuro de millones de neoyorquinos.

“Hay mucho en juego: la gobernadora Hochul y la Legislatura estatal no pueden dejar a nuestras comunidades más vulnerables al borde del desplazamiento. Les pedimos que aprueben la ley de desalojo por buena causa para proteger a los neoyorquinos de perder sus hogares”, aseguró el activista.

Oshiro mencionó además que si Albany no actúan para poner fin al trato desigual que estudiantes latinos y negros sufren a diario en las escuelas con medidas punitivas, las comunidades más vulnerables seguirán sufriendo su injusto efecto.

“Durante los últimos siete años, los estudiantes de color han estado sujetos a detención por infracciones menores en su salón de clases. Nuestros líderes estatales pueden remediar esto aprobando la legislación ‘Solutions Not Suspension’. Estas prioridades de la comunidad cuentan con un apoyo abrumador de ambas cámaras, pero aún no se han adelantado”, dijo el líder comunitario, advirtiendo que no cesarán en su clamor a Albany pese al cierre de la sesión legislativa.

“Nuestra lucha no ha terminado, continuaremos responsabilizando a la Gobernadora y a los líderes estatales y presionaremos hasta el final para garantizar los derechos básicos y las protecciones para nuestras comunidades”, concluyó Oshiro.

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) reconoció que Albany impulsó avances importantes para el bienestar de las familias inmigrantes, como la inclusión de la cobertura de salud para personas mayores, mayor acceso a idiomas y mayores inversiones en el presupuesto de servicios legales de inmigración, están dejando de lado leyes vitales para apoyar a los más necesitados.

“Se necesita hacer más para garantizar que los inmigrantes neoyorquinos no se queden relegados con la inflación desenfrenada y las dificultades de esta pandemia. Demasiadas familias todavía están luchando para pagar las facturas, mantener su vivienda y el temor constante de ser separados de sus familias, mientras navegan por los servicios gubernamentales que a menudo no brindan la accesibilidad completa al idioma”, dijo Awawdeh. “Albany todavía tiene tiempo para lograr un progreso significativo en la mejora de las vidas de los neoyorquinos al aprobar leyes como NY4All, Clean Slate, Stop Immigration Bond Abuse Act y otras leyes importantes. Nuestros líderes electos deben actuar ahora”, concluyó el activista.

Y mientras las horas finales pasan en Albany, mostrando una vez más que están dispuestos a dar la pelea hasta el último momento y más allá, cientos de manifestantes llegaron este martes hasta la sede del Capitolio legislativo para exigir que sus clamores sean escuchados.

A las leyes estancadas, que piden a la Legislatura que apruebe y a la gobernadora Kathy Hochul que empuje, se suman también la “Ley de libertad condicional para ancianos” y “libertad condicional justa y oportuna”, que buscan desencarcelar a miles de reclusos de avanzada edad.

Con una muestra de un cementario en prisión, fuera del edificio legislativo, manifestantes se agolparon para pedir a Albany que avance en la aprobación de las iniciativas, de las que aseguran cuentan con suficiente apoyo para ser convertidas en leyes, si se lleva a la plenaria.

En medio de su clamor, los activistas aseguraron que si Albany no aprueba estas leyes antes de que cierre la sesión legislativa, unos 70 reclusos de color morirán en las prisiones del estado de Nueva York durante el próximo receso legislativo.

“Con lo que estamos lidiando en este momento es con la falta de voluntad política. Tenemos los votos para aprobar la libertad condicional para ancianos y la libertad condicional justa y oportuna. Esta falta de voluntad política matará a nuestros seres queridos. Los necesitamos libres. Necesitamos justicia de libertad condicional en esta sesión”, dijo TeAna Taylor, codirectora de políticas y comunicaciones de la campaña RAPP.

La asambleísta Maritza Dávila, patrocinadora principal del proyecto de libertad condicional para ancianos. aseguró que si Albany no se mueve con ese proyecto, seguirá cerrada a dar oportunidades a los más vulnerables.

“Mi distrito sabe lo que significa tener familiares encarcelados toda su vida. No les impongamos una sentencia de muerte. Siempre estamos hablando de dar oportunidades a las personas. Esta es una oportunidad. Una oportunidad para que los niños vuelvan a ver a sus padres”, dijo la política.

El senador estatal Brad Hoylman se refirió a la ley de libertad condicional justa y oportuna, y aseguró que urge su aprobación para garantizar que la Junta de Libertad Condicional les brinde a las personas encarceladas una oportunidad significativa para la libertad condicional. “Esto es literalmente una cuestión de vida o muerte”, dijo el político.

Ronald Denis, líder de la organización VOCAL-NY, puso de manifiesto que la mayoría de los reclusos condenados tratan de resocializarse mejorando y avanzando estando en prisión, pero el actual sistema no ve ese progreso a la hora de conceder el beneficio de la libertad condicional.

“En 1983, fui sentenciado de 15 años a cadena perpetua sin saber leer. En esos 15 años, obtuve mi GED y un título universitario. Cuando fui a la junta de libertad condicional la primera vez me la negaron. Me dieron dos años más. Seguí mejorando. Me dieron dos años más, y dos más y dos más. Seguían negándome la libertad condicional por solo una cosa que no podía cambiar, la naturaleza de mi crimen. Acabé cumpliendo 36 años de prisión , dijo el exrecluso.

Leyes pendientes en Albany que garantizarían protecciones a comunidades vulnerables