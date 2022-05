Europa aumenta la presión sobre Putin con un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo ruso

Los líderes europeos acordaron un embargo sobre la mayoría de las importaciones de petróleo ruso este martes, mientras aumentaban la presión sobre Vladimir Putin por su invasión de Ucrania.

Aunque el acuerdo de compromiso alcanzado en las primeras horas de la mañana cubre solo el petróleo enviado por mar, la Unión Europea dijo que prohibiría el 90 por ciento de las importaciones de petróleo de Rusia para fines de este año.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que el embargo de petróleo, parte de un sexto paquete de sanciones rusas, tenía como objetivo ejercer “la máxima presión sobre Rusia para que termine la guerra”, y agregó que cortaría “una gran fuente de financiación para su maquinaria de guerra”.

Sin embargo, tras la oposición del presidente de Hungría, Viktor Orban, quien argumentó que una prohibición total dañaría la economía de su país, el acuerdo otorga una exención temporal a Hungría, Eslovaquia y la República Checa para continuar importando petróleo ruso por oleoducto.

El máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, defendió el compromiso como una “salida razonable de la discusión”.

El Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea han desatado una ola de sanciones contra el régimen de Putin luego de su asalto a Ucrania que, según dicen, está perjudicando la economía rusa.

Aunque el Kremlin se ha movido para apuntalar el rublo, los activos del banco central de Rusia se han congelado y el precio de los bienes importados ha subido considerablemente, mientras que las principales empresas occidentales se han retirado de Rusia.

Las últimas sanciones de la UE también incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a más de 50 personas, mientras que el banco más grande de Rusia, Sberbank, quedará excluido de Swift, el principal sistema mundial de transferencias financieras.

Pero la UE ahora está bajo presión para cortar el suministro de gas ruso, crucial para las economías de varios países europeos, incluida Alemania. La primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, destacó el martes lo difícil que podría ser encontrar un acuerdo sobre el gas.

Si bien el Reino Unido depende menos de las importaciones de petróleo ruso que Europa, el embargo corre el riesgo de hacer subir el precio del petróleo con un efecto colateral adicional para los conductores en Gran Bretaña.

El precio del barril de petróleo crudo Brent subió de $3 dólares a $123 por la noticia del acuerdo de la UE.

