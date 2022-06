Dicen que Shakira tiene las pruebas en la mano: atrapó a Gerard Piqué con otra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Medios españoles aseguran que Gerard Piqué ya se fue de casa, que el futbolista ya no vive con Shakira y todo porque ésta tiene las pruebas de su infidelidad en la mano. Al parecer Shakira lo capturó con otra y la separación, dicen es definitiva. La noticia la dio Laura Fa.

La noticia saltó a la luz pública, gracias a que Laura Fa y Lorena Vázquez, periodistas de espectáculos, han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el vídeopodcast ‘Mamarazzis’, una total exclusiva para El Periódico.

Las periodistas españolas afirman que ahora que Gerard Piqué ha regresado a su departamento de soltero está viviendo la vida loca. Tanto así que se va de fiesta con sus compañeros de equipo, y no le molesta en lo absoluto, dicen, que lo vean con otras mujeres. Riqui Puig es uno de los que le acompañan cuando asiste a discotecas como Bling Bling y Patrón, según expuso El Periódico. “Se le ha visto acompañado de otras mujeres”, aseveraron Fa y Vázquez.

Han compartido además, que algunos compañeros del jugador se extrañaban al saber que Piqué, pese a tener partidos al día siguiente, se durmiera tan tarde, pero parece que ahora todo encaja. El catalán simplemente se ha liberado por completo, ahora que ya no es un hombre comprometido.

Explicaron también que su nueva canción con Rauw Alejandro, “Te Felicito”, es un tema cargado de reproches que ahora tienen mayor sentido, puesto que podrían ser dedicados todos al padre de sus hijos. Esta es la letra que las conductoras del podcast compartieron con su público: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

Aquí puedes escuchar el podcast de Mamarazzis.

