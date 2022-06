Doctor Juan Rivera de Univision libre de COVID

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A 5 días de haber anunciado que era COVID positivo, el doctor Juan Rivera de Univision está libre del virus, y regresó a ‘Despierta América’, en dónde contó cómo transitó la enfermedad después de haber estado más de dos años hablando de la pandemia y llevando tranquilidad al público.

“Me siento super bien, quiero darle las gracias a todo este equipazo de Despierta América que estuvo pendiente de mí todos los días… Hoy en día aprecio mucho más a esta familia“, le comenzó diciendo doctor Juan a Karla Martínez, su compañera del segmento de salud.

Por supuesto, lo primero que le preguntó Karla es, ¿qué hizo para que le durara tan poquito?…

“Fue muy poquito lo que me duró, porque apenas lo detecté comencé a tomar el Paxlovid… Obviamente estaba vacunado y todo, así que gracias a Dios lo pudimos batallar fácil”, le explicó Rivera.

Hoy en la mañana, hablaron de justamente estas pastillas que para muchos tendría un efecto de que a los días de dar negativo, algunos pacientes se sienten de nuevo mal y dan positivo.

El doctor aseguró que aunque no se sabe el por qué, él piensa que el remedio actúa tan rápido contra el virus, que quizás algunos cuerpos que no están inmunológicamente muy elevado, puede tener esa consecuencia, y aconsejó que a quien le suceda, llame a su doctor.

Recordemos que hace unos días, el propio doctor Juan reveló en ‘Despierta América’, “Me tocó el turno, anoche di positivo de COVID“.

El doctor, quien se puso al frente desde el primer día que se cerró el país cuando el COVID-19 llegó, y por eso se ganó el título de ‘el superhéroe contra el coronavirus’, le dio más detalles a su compañera de segmento, Karla Martínez, de cómo se enteró y, sobretodo, cómo se siente.

“La verdad que se siente raro, porque por los 2 últimos años siento que estaba en esta carrera de ayudar a la población con toda la información, y eso que me hacía sentir casi separado del problema y se me olvidó que a mí también me podía pasar, porque tú estás tan envuelto tratando de ayudar y trabajar, y en las últimas semanas vi tantos pacientes con COVID en mi oficina que me tocó. Gracias a Dios estoy bien, he tenido un poco de dolor de cuerpo, un poquito de congestión, y primero Dios voy a estar bien, y vamos a seguir envueltos en todo esto que se trata de la pandemia”, dijo el doctor Juan, en aquel momento.

Unos pocos días después ya está de regreso en el estudio de la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ volviendo a su labores de informar incluso del COVID.

